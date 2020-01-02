Genel Sağlık Sigortası borçluları dikkat! Süre bugün doldu
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunu ödemeyenlerin yararlandığı sağlık hizmeti süresi bugün itibariyle sona erdi.
GSS PRİM BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?
GSS prim borçları e-devlet uygulamasında yer alan ‘Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ bölümünden sorgulanabiliyor.
GSS borcunuzu internetten üzerinden online olarak kredi kartıyla da ödeniyor.
2020’DE SAĞLIK PRİMİ
2020’de Genel Sağlık Sigortası (GSS) için ödenecek prim de arttı.
Asgari ücretin üçte birinin altında olanlar gelir testine girecek ve gelirlerinin düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılayacak.
Başta Bağ-Kurlular olmak üzere sağlık primlerini kendi ödeyerek, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlananlar asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden GSS primi ödüyor.
Buna göre 2020’de aylık GSS için ödenecek prim 88.29 lira, yıllık da 1.059.48 lira oldu. 2019’de bu rakam aylık 76.6 liraydı.
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