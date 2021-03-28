Papara sponsorluğunda gerçekleştirilen “Finteklerin Yarını Oturumu”nda yeni ödemeler dünyası, yenilikçi yöntemler, finansın demokratikleştirilmesi ve dünyada finteklerin nereye gittiği tartışıldı.

Moderatörlüğünü Papara Kurucusu ve CEO’su Ahmed Faruk Karslı’nın yaptığı panele Mox Bank Limited CEO’su Deniz Güven, Hummingbird Ventures Yönetici Ortağı Fırat İleri, Movii CEO’su ve Kurucu Ortağı Hernando Rubio ve Kyash Kurucusu ve CEO’su Shinichi Takatori katıldı.

Kripto paralar için yasalar çıkmalı ve karaborsadan kurtulmalı

Movii CEO’su ve Kurucu Ortağı Hernando Rubio: “Dünyanın 190 ülkesinin sadece 20’si gelişmiş ve bu 20 ülkenin gerisinde faaliyet gösteren bankalar 100-150 yıldır bildik geleneksel sistemlerle çalışıyorlar. Ancak teknoloji artık değişiklikler yapılmasına imkan veriyor ve yeni endüstri yaratılıyor. Finansal sorunları çözmek üzere gelen yepyeni ve farklı segmentlere hitap edebilen sistemlerden bahsediliyor. Sosyal medya ile toplumsal hayatımızı değiştirdik ve alışkanlık değişikliğini dijital ekonomide de rahatlıkla yapabiliriz. Bunlardan biri olan kripto paranın en büyük pazarı Kolombiya ve insanlar çok yoğun kullanıyor. Hükümet henüz başa çıkabilmiş ve uygun bir yasal zemin oluşturabilmiş değil. Ancak toplumsal kabul çok önemli ve kripto işi artan bir hızla büyüyor. Devletler ya bunu göz önünde bulundurup yasalaştıracaklar ya da göz ardı edecekler. Günün sonunda yasal zemin oluşturulmalı ve insanların karaborsadan kurtulması gerekiyor.”

Nakitin yeni çağı başladı

Kyash Kurucusu ve CEO’su Shinichi Takatori: “Finteklerle artık nakitin kullanılma şeklini değiştiriyoruz ve nakitin yeni çağını başlattık. Japonya’da bile nakit dönüşü hala çok yüksek ve dijital ödemeler çok düşük. Japon devleti, dijital banka kullanımını 2025’e kadar 2 katına çıkarmak istiyor. Üzerinde çalıştığımız farklı özellikler var, kredi kartı ve debit kart gibi. Japonya’da çok farklı ödeme sistemleri var ve nakitsiz bir ekonomiye doğru gidiliyor. Paranın merkezi rolü artık değişiyor.”

Açık bankacılıkta rota müşterinin sıkıntılı noktalarını bulmak olmalı

Mox Bank Limited CEO’su Deniz Güven: “Geleneksel banka tarafından kurulan bir dijital bankayız ve geleceğin iş ve operasyon modelini kurmak istedik. Her türden elementi yeniden yaptık ve 6 aydan kısa sürede 7,4 milyonluk Hong Kong’da 100 bin müşteriye ulaştık. Amacımız bankacılık ihityacını karşılayacak bir dijital banka ortaya koymaktı. Biz insanların sıkıntılı oldukları 86 farklı noktayı bulduk ve uçtan uca yeni hizmetler geliştirdik. Hong Kong’da hesap açmak şanslıysanız 2 gün sürüyor ama biz ilk günümüz itibarı ile bu süreyi 3 dakika 46 saniyeye düşürmeyi hedefledik. Hatta ocak ayında bir müşterimiz 2 dakika 46 saniyede hesap açabildi.”

İleri: Fintek alanında farklı müşteri segmentlerinde farklı çözümler geliştiriliyor

Hummingbird Ventures Yönetici Ortağı Fırat İleri: “Dünyada açılan yeni hesapların yüzde 20’si açık bankacılık tarafında. Müşterilere özel hizmetler sunabilmek ve fintek alanında farklı müşteri segmentlerinde farklı çözümler geliştiriliyor. Yeni nesil bankacılık çok farklı pazarlarda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Özellikle bildiğimiz tipte banka kullanımı çok az olan ülkelerde gördük ki açık bankacılık imkanları, müşterileri geleneksel bankaya çekmek üzere kullanılıyor. Bu gelişmekte olan ülkelerdeki hizmet alternatifleri ilginç çünkü kendi problemlerine özel çözümler geliştiriyorlar.”