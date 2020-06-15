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Dün 41,01 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 38,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30...
Zorlu Enerji Elektrik Üretim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ yönetim kurulu, şirketimizin iştirakleri...
Ülke genelinde mayısta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6...
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde mayısta satılan konut sayısı bir önceki...
Değişen ve dönüşen dünyada şirketlerin farklı fikirlere olan ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor. Bunun için ino-vasyonu harekete geçiren...
Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir fikirlerin ortaya çıkartılması, desteklenmesi ve ticari projeler haline gelmesine yardımcı olmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan...
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