TOGG halka arz olacak mı? Fuat Tosyalı yanıtladı

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, halka arz veya exit gibi planlarının olup olmadığına yönelik soruya karşılık, şu cevabı verdi:

"Exit söz konusu değil ancak halka arz her şirketin yol haritasında olması gerekiyor. Halka arzı bir paylaşım olarak görüyoruz. Bugün değil, çok kısa zamanda da değil ama TOGG mutlaka halka arz olmalı, hissesini halka arz etmeli ve Türkiye'den yatırımcılar almalıdır. Bu tabii Togg'un başarısına ortak etme anlamında anlaşılır. Bu, Togg'u da daha çok güçlü kılar. Ama önce biz Togg'u başarılı, karlı ve hedeflediğimiz bir zemine oturtmamız lazım. Oraya oturttuktan sonra da arzu edenleri paydaşlığa alabiliriz ve halka arz olmalıdır diye de düşünüyorum."

Tosyalı, Togg'un yıllık üretim kapasitesinin 175 bin olduğunu, bu rakama diğer modellerle birlikte ulaşmaları gerektiğini kaydederek, ihracat ve iç pazar adetlerinin nasıl şekilleneceğine yönelik bir oran düşünmediklerini, ancak önce kendi tüketicilerinin mutlu olacağı bir satış stratejisi izlediklerini anlattı.

Başlatacakları bayilik sisteminin müşteriye satış fiyatını etkilemeyeceğini aktaran Tosyalı, bu bayilerin deneyimleme ve satış sonrası hizmet noktasında önemli katkı sunacağını bildirdi.

Tosyalı, Togg T10X ilk ön siparişe açıldığında 177 bin talep geldiğinin hatırlatılması ve benzer bir talebi Almanya'dan bekleyip beklemediklerinin sorulması üzerine, Avrupa'dan da Almanya'dan da ciddi talep göreceklerini düşündüklerini aktardı.

Çok uzun zamandır Almanya'dan ciddi talep aldıklarını vurgulayan Tosyalı, "Pazarla ilgili bir tereddüdümüz yok. Burada bir aracımıza güveniyoruz, iki pazardaki rakiplerimizle olan mukayeseye her şekilde güveniyoruz. Orada bir sorun görmüyoruz. Önemli olan bizim bu talebi karşılayacak üretim yapabilmemiz. T10F de yeni bir ürünümüz. Gittikçe artacak bir üretim kapasitemiz olacak. Bunu da dengeli bir şekilde iç piyasaya ve dış piyasaya yönlendireceğiz." şeklinde konuştu.