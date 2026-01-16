AKOM, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi

AKOM’dan megakent İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yarından itibaren etkisini kaybetmesiyle İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünün soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği kaydedildi. Ayrıca sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşerek kış değerleri civarında seyredeceği belirtildi.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

Cumartesi günü hava sıcaklığının 3 ila 6 derece aralığında seyretmesi ve aralıklı yağmurun etkili olması bekleniyor.

Pazar günü ise sıcaklıkların 2-5 dereceye gerilemesiyle birlikte karla karışık yağmur görülebileceği ifade edildi.

Pazartesi günü de karla karışık yağmurun sürmesi öngörülürken, salı günü aralıklı yağışın yeniden yağmur şeklinde devam edeceği belirtildi.