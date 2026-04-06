Türkşeker işçi alımı ne zaman başlıyor? Kadro dağılımı açıklandı mı?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), fabrikalarda istihdam edilmek üzere 525 geçici işçi alımı sürecini başlattı. Başvuruların bugün itibarıyla alınmaya başlanmasıyla birlikte şartlar, kadro dağılımı ve alım yapılacak branşlar merak konusu oldu. Peki Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi alanlarda personel alınacak?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fabrikalarında görevlendirilmek üzere 525 geçici işçi alımı sürecini başlattı. Başvuruların bugün itibarıyla alınmaya başlamasıyla birlikte adaylar, başvuru şartları, kadro dağılımı ve alım yapılacak branşlara ilişkin detayları araştırıyor. 

Peki, Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolara alım yapılacak?

1 Kaç işçi alınacak?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., şeker fabrikalarında istihdam edilmek üzere 525 geçici işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek başvurularla birlikte farklı kadrolar için süreç resmen başladı. İşçi alımına ilişkin işlemler, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığıyla yürütülecek.

2 Türkşeker'in açıklaması

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4857 SAYILI KANUNA TÂBİ
GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

1-) Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2-) Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesinden 06 Nisan 2026 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR,"

3 Başvurular başladı mı?

Başvurular, 6 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri üzerinden yapılabilecek. Sürece dair detaylı bilgilere ise Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek.

4 Başvuru detayları

Başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun İl ve Şube Müdürlükleri üzerinden yapılacak. Başvuruya ilişkin detaylı bilgilere ise bugün itibarıyla Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

5 TÜRKŞEKER hangi kadrolara işçi alımı yapacak?

  • Laboratuvar (Pancar Analiz) – Numune Alma Elemanı: 197 kişi
  • Kazan Dairesi – Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni: 76 kişi
  • Tarım Makineleri Atölyesi – Makine Bakım Onarım Teknisyeni: 149 kişi
  • Meydan – Pancar Boşaltma Operatörü: 57 kişi
  • Muhasebe (Şeker-Malzeme Ambarı) – Ambar İşçisi: 46 kişi
