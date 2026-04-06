Nesli koruma altındaki akzambaklar anne ve oğulun elinde büyüyor

Tokat'ta emeklilik sonrası hobi olarak başladığı akzambak üretimini zamanla önemli bir geçim kaynağına dönüştüren merhum Fikret Aydemir'in bıraktığı miras, ailesi tarafından aynı özenle yaşatılıyor.

Aydemir'in vefatının ardından üretimi devralan oğlu Erdi Can Aydemir, babasından kalan yüz binlerce akzambak soğanını titizlikle koruyarak üretimi daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Akzambak soğanı 450 bine ulaştı



Yaklaşık 200 bin akzambakla başladıkları üretimde kaliteyi artırmak amacıyla geçen yıl üretime ara verdiklerini belirten Aydemir, bakım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti. Soğanların tek tek sökülerek toprağın ilaçlandığını söyleyen Aydemir, elde edilen soğan sayısının 450 bine ulaştığını ve önümüzdeki süreçte kapasiteyi daha da artırmayı planladıklarını kaydetti.

"Litresi 5 bin euro'dan alıcı buluyor"



Akzambakların hem estetik hem de ekonomik açıdan büyük değer taşıdığını dile getiren Aydemir, "Akzambaklar güzelliği ve saflığı temsil ediyor. Doğada yaklaşık 130 çeşidi bulunan bu bitki, özellikle kozmetik ve ilaç sanayisinde yoğun şekilde kullanılıyor. Elde edilen esans ve yağlar yurt dışında litre başına yaklaşık 5 bin Euro'ya alıcı buluyor" dedi.



Üretim sürecinin zahmetli ancak bir o kadar da kazançlı olduğunu vurgulayan Aydemir, mayıs ayının son haftasında hasada başlayacaklarını ve bitkilerin yaklaşık 1,5 metreye kadar uzadığını belirtti. Aile olarak bu işe büyük bir özveriyle devam ettiklerini ifade eden Aydemir, babasından kalan mirası büyüterek sürdürmek istediklerini söyledi.



"Onun bıraktığı mirasa çocuk gibi bakıyoruz"



Eşinin vefatının ardından üretime sahip çıktıklarını belirten Kadriye Aydemir ise, "Eşim dört yıl önce hayatını kaybetti. Onun bize bıraktığı bu mirasa adeta bir çocuk gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.