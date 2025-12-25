Sanayide yeşil dönüşüm: Enerjinin yüzde 56'sı güneşten

"İncesu OSB'ye yeşil dönüşüm için son olarak 14,2 megavat GES enerji hattı yaptık. Buranın tamamlanması 6 ay kadar sürdü. GES'i tamamen öz sermayemizle 4,8 milyon dolara mal ettik. Hiçbir bankadan kredi almadık. İncesu OSB'nin GES'i öncekiler dahil 17,2 megavata ulaştı. Bunun yanı sıra sanayicilerimizin de GES'i var. Toplamda 66 megavat GES'le elektrik tüketimimizin yüzde 56'sını sağlıyoruz. Sanayicilerimizin üretimini arttırmak, ihracatta destek sağlamak ve daha rekabetçi olmalarını sağlayacak yatırımları yapıyoruz."