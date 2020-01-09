CEO’ların süresi giderek kısalıyor
Ekonomideki daralma, artan rekabet, hızlı performans beklentisi, artan satın alma ve birleşmeler ve küreselleşmenin getirdiği yeni ihtiyaçlar CEO’ların görev süresini de etkiledi.
Aile bireylerinin ardından profesyonel yöneticilerin gerçek anlamda 20 yıl önce icranın başına geçtiği holdinglerde CEO’ların görev süresi giderek kısalıyor.
İdeal sürenin 10-12 yıl olarak ifade edildiği CEO’luk koltuğunda oturma süresi Türkiye’de beş yıla kadar inmiş bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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