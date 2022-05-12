Finans ve perakende sektörlerinin tecrübeli isimlerinden Fatih Özçanak, Türkiye’nin en hızlı büyüyen zincir restoran markalarından Dürümle’nin CEO’su oldu.

Geleneksel Türk dürüm çeşitlerini yenilikçi yaklaşımlarla sunan ve başarılı adımlarıyla dikkat çeken Dürümle, hızlı büyüme ve kurumsallaşma çalışmalarını dünya standartlarına taşıma hedefiyle CEO görevine Fatih Özçanak’ı getirdi.

2018 yılında girdiği pazarda hızla büyüyen ve kısa zamanda 16 şehirde 70’in üzerinde restorana ulaşarak 700’ü aşkın kişiye istihdam sağlayan Dürümle, damak zevkine uygun şekilde geliştirip reçetelendirdiği ürünleri ve çıtayı hep yükselten yaklaşımlarıyla Türkiye’nin güçlü bir değeri olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor. 2020 yılında Türkiye’nin önde gelen özel sermaye fonlarından Mediterra Capital ile ortaklığa giden Dürümle, Mediterra Capital’in finansal ve stratejik desteğiyle daha da hızlı büyümeyi ve kurumsallaşma çalışmalarını dünya standartlarına taşımayı hedefliyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen zincir restoran markalarından biri olan Dürümle, büyüme ve kurumsallaşma yolculuğuna, bayrağı sektörün başarılı girişimcilerinden Dürümle’nin kurucusu Onur Sulkalar’dan devralan yeni CEO Fatih Özçanak ile devam edecek.

Fatih Özçanak Kimdir?

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Fatih Özçanak, kariyerine bankacı olarak başladı. 1996-2000 yılları arasında Yaşarbank’ın Hazine Bölümü’nde görev alan Özçanak, bankacılık kariyeri sonrasında reel sektöre adım attı. Çelebi Holding ve AGT A.Ş.’de CFO’luk görevini başarıyla yürüttü. 2014 yılında perakende sektörüne adım atarak Madame Coco markasında CFO olarak göreve başlayıp, akabinde Madame Coco markasının Genel Müdürlüğünü üstlenerek büyüme ve yurtdışı açılımları konusunda önemli başarılara imza attı.

Ekim 2019 tarihinden bu yana T. Aydın Holding İcra Kurulu Üyeliği ve aynı zamanda holdinge bağlı perakende şirketlerinde Genel Müdürlük görevlerini başarıyla yürüttü. T. Aydın Holding bünyesinde A101, Memorial, English Home, Eve Shop, Pizza Lazza, Salon Burger gibi zincir markalar faaliyet göstermektedir.