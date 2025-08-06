ARA
DOLAR
40,67
0,15%
DOLAR
EURO
47,37
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
4442,71
0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Trump kararını bu hafta verecek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılacak Adriana Kugler'in yerine geçecek isme hafta sonundan önce karar vereceğini belirtti.

06 Ağustos 2025 | 08:59
Son Güncellenme: 06 Ağustos 2025 | 14:43
Trump kararını bu hafta verecek

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fed yönetim kurulunda boşalacak koltuk için bir isim belirleyip belirlemediği sorulan Trump, "Hafta sonundan önce karar vereceğim." dedi.

Söz konusu görev için birkaç adayları olduğunu belirten Trump, Fed Başkanlığı için de değerlendirme yaptıklarını ve aday sayısının şu anda dörde indiğini kaydetti.

Trump, Fed başkanlığı görevi için değerlendirdikleri isimler arasında eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile iki kişinin daha olduğunu yineledi.

Fed'den geçen hafta yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Kugler'in 8 Ağustos itibarıyla görevinden ayrılacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, 13 Eylül 2023'ten bu yana Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kugler'in istifa mektubunu ABD Başkanı Trump'a sunduğu bildirilmişti.

Trump, Kugler'in Fed Başkanı Jerome Powell ile faiz oranları konusunda anlaşamadığını öne sürmüştü. AA

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL