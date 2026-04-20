20 Nisan 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

20 Nisan 2026 Pazartesi sabahında altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yön arayışını sürdüren altın piyasasında, gram, çeyrek ve yarım altının güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki bugün altın kaç TL oldu, fiyatlar ne seviyede? İşte 20 Nisan 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları…

20 Nisan 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.902,8 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.371 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.743 TL

Tam altın satış fiyatı: 45.325,24 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.843 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.790,2 dolar

