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  • 4 Haziran 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

4 Haziran 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan fiyat değişimleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. 4 Haziran 2026 Perşembe günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları merak konusu olurken, güncel alış ve satış rakamları araştırılıyor. Peki, bugün gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Ekonomist
Ekonomist
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4 Haziran 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

4 Haziran 2026 Perşembe günü altın piyasasındaki güncel fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış-satış rakamlarında yaşanan son değişimler araştırılırken, altın almayı ya da satmayı planlayanlar güncel fiyatları merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

4 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 6.613,4 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 10.902 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 21.783 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 43.106,09 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.459 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 4.468,8 dolar

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