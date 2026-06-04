4 Haziran 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

4 Haziran 2026 Perşembe günü altın piyasasındaki güncel fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış-satış rakamlarında yaşanan son değişimler araştırılırken, altın almayı ya da satmayı planlayanlar güncel fiyatları merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
4 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.613,4 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 10.902 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 21.783 TL
- Tam altın satış fiyatı: 43.106,09 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.459 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.468,8 dolar