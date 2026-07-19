Emekli olur olmaz şehir değiştirdiler: En çok göç alan ve veren iller açıklandı

Türkiye'de emeklilik ve konut sahibi olma, şehir değiştirme kararlarında etkisini artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2025 İç Göç İstatistikleri'ne göre, geçen yıl 11 bin 885 kişi emekli olduktan sonra başka bir ile taşındı. Aynı dönemde 60 bin 22 kişi ise satın aldığı ev nedeniyle ikamet ettiği ili değiştirdi. Veriler, İstanbul'un hem emeklilik hem de konut kaynaklı göç hareketlerinde ilk sırada yer aldığını gösterdi.

Emeklilik nedeniyle en fazla göç İstanbul'dan oldu

TÜİK verilerine göre, emeklilik nedeniyle en fazla göç veren il 3 bin 344 kişiyle İstanbul oldu. Böylece emeklilik gerekçesiyle şehir değiştiren yaklaşık her üç kişiden biri İstanbul'dan ayrıldı. İstanbul'u 1.080 kişiyle Ankara, 694 kişiyle İzmir izledi. Emeklilik nedeniyle en az göç veren il ise 10 kişiyle Ardahan oldu. Bayburt'tan 18, Muş'tan ise 26 kişi emekli olduktan sonra başka bir ile taşındı.

Emeklilerin en çok taşındığı şehirler belli oldu

Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan il de İstanbul oldu. Geçen yıl 1.103 emekli İstanbul'u tercih etti. İstanbul'un ardından 921 kişiyle Balıkesir, 828 kişiyle Ankara emeklilerin en fazla taşındığı iller arasında yer aldı. Öte yandan Gümüşhane yalnızca 3 kişiyle emeklilik göçü alırken, Iğdır ve Siirt'e bu nedenle taşınan kişi sayısı 9'ar olarak kayıtlara geçti.

60 binden fazla kişi ev aldığı için taşındı

TÜİK verileri, konut satın almanın da şehir değiştirmede önemli bir neden olduğunu ortaya koydu. 2025 yılında 60 bin 22 kişi, satın aldığı eve taşınmak amacıyla ikamet ettiği ili değiştirdi.

Bu kapsamda en fazla göç alan il 8 bin 189 kişiyle İstanbul oldu. Ankara 6 bin 779 kişiyle ikinci sırada yer alırken, Kocaeli 2 bin 548 kişiyle İzmir'i geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi.

Ev aldıktan sonra en çok İstanbul'dan ayrıldılar

Ev satın aldığı için başka bir ile taşınanların en yoğun olduğu şehir de İstanbul oldu. Geçen yıl 15 bin 135 kişi, satın aldığı konuta taşınmak amacıyla İstanbul'dan ayrıldı. Aynı gerekçeyle Ankara'dan 3 bin 172, İzmir'den ise 2 bin 746 kişi göç etti.

İller arası göçte eğitim ve yaşam koşulları öne çıktı

TÜİK'in İç Göç İstatistikleri'ne göre 2025 yılında toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında yer değiştirdi.

Göç nedenleri arasında eğitim, daha iyi konut ve yaşam koşulları ile aile bireylerine bağlı olarak taşınma ilk sıralarda yer alırken, emeklilik ve ev sahibi olma da şehir değiştirme kararlarında dikkat çeken nedenler arasında öne çıktı.