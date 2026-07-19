Engelli araç ithalatında yeni dönem: Ticaret Bakanlığı randevu sistemini başlatıyor

Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşların özel tertibatlı araç ithalatına ilişkin işlemlerini daha hızlı ve düzenli hale getirmek amacıyla yeni bir randevu sistemini devreye alıyor. Eylül ayından itibaren kullanılmaya başlanacak uygulamayla komisyon değerlendirmeleri, e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas alınarak yürütülecek.

Randevu sistemi eylülde başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, planlı ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla dijitalleşme odaklı uygulamaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda geliştirilen yeni randevu sisteminin, özel tertibatlı araç ithalatına ilişkin başvuruların daha etkin yönetilmesini ve komisyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesini sağlayacağı ifade edildi.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Mevcut uygulamada ortopedik engelli vatandaşlar, ilgili mevzuat kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebiliyor.

Komisyon değerlendirmelerine ilişkin başvurular ise e-Devlet üzerinden sunulan Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon değerlendirmesi için randevu oluşturabilecek.

Her başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi

Yeni sistem kapsamında her başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlandı. Böylece komisyonların daha düzenli çalışması, başvuruların daha verimli şekilde sonuçlandırılması ve vatandaşların bekleme sürelerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Amaç daha hızlı ve erişilebilir hizmet

Ticaret Bakanlığı, dijital uygulamalarla kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmaya devam edeceklerini belirterek, engelli vatandaşların işlemlerini daha kolay ve hızlı şekilde tamamlayabilmeleri için hizmet kalitesini geliştirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.