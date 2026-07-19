İlk 6 ayda 7,9 milyon araç muayeneden geçirildi: İşte en sık tespit edilen ağır kusurlar

Trafikte seyir halindeki araçların teknik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen muayene işlemleri, kazaların önlenmesinde hayati bir rol oynamaya devam ediyor. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle Bakanlık koordinesinde yürütülen bu operasyonlar, bu yılın ilk 6 ayında rekor bir hacme ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanındaki sabit ve seyyar istasyonlarda tamamlanan testler, sürücülerin teknik aksamlar konusunda yaptığı ihmalleri de gözler önüne serdi. Dünya genelinde sürücü hatalarından sonra kazalara en çok neden olan faktörün araç kusurları olması, bu denetimlerin önemini bir kez daha kanıtlıyor. Ağır kusurlu veya emniyetsiz olarak raporlanan araçlar, eksikliklerini tamamlamadan yeniden trafiğe çıkış onayı alamıyor. Bakanlığın açıkladığı resmi veriler ışığında, araç muayene sürecinin detayları ve en çok kusur bulunan bölgeler dikkat çekiyor.

Yılın ilk yarısında rekor araç muayenesi

Türkiye genelinde araç muayenelerinin daha etkin, hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, geniş bir altyapı ağıyla sürdürülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkede; 219'u sabit, 76'sı seyyar, 19'u seyyar traktör ve 7'si motosiklet olmak üzere toplam 320 muayene istasyonu hizmet veriyor. Bu istasyonlarda, yılın ilk 6 aylık döneminde tam 7 milyon 890 bin 520 aracın muayene işlemi gerçekleştirildi.

1,6 milyondan fazla araç muayeneden geçemedi

İstasyonlarda, bu yılın ilk 6 ayında 7 milyon 890 bin 520 araç muayene edildi. Bu araçların 5 milyon 804 bin 46'sının hafif kusurlu, 1 milyon 621 bin 777'sinin ağır kusurlu, 71 bin 362'sinin emniyetsiz, 393 bin 335'inin kusursuz olduğu belirlendi.

Araç muayenesinde en çok bu aksamlar sınıfta kaldı

Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, fren kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri ile yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler oldu.

Trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının en fazla sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığını söyledi.

Bakanlıkça düzenlenen ve operasyonları yine Bakanlığın denetiminde olan TÜVTÜRK'ün araç muayene sistemiyle bu hizmetin verildiğini dile getiren Uraloğlu, "Araçlardan kaynaklanan teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz." dedi.

Muayene sürecinde ağır kusurlu veya emniyetsiz olduğundan trafik güvenliğini tehdit ettiği belirlenen araçların muayenelerinin bu kusurlar giderildikten sonra onaylandığını vurgulayan Uraloğlu, böylece risk oluşturabilecek araçların trafiğe çıkmasının engellendiğini bildirdi.

Muayene ile yılda 100 binin üzerindeki kazanın önüne geçmek hedefleniyor

Uraloğlu, "Bir yandan yolların altyapısını güçlendirirken diğer yandan da araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Bu yılın 6 ayında muayeneden geçirilen araç sayıları aylar itibarıyla şöyle: