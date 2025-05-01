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  • Altın fiyatları bugün ne kadar: Altın düşüyor mu, yükseliyor mu? İşte piyasalarda gram altın ve çeyrek altın değeri

Altın fiyatları bugün ne kadar: Altın düşüyor mu, yükseliyor mu? İşte piyasalarda gram altın ve çeyrek altın değeri

Altının gram satış fiyatı bugün 3.987,55 TL seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı geçtiğimiz haftalar 4 bin TL'nin üzerine çıkarak rekor değere ulaşmıştı. Geçtiğimiz iki günde ise düşüş eğilimi gösterdi. Peki altın piyasasında son durum nedir? İşte çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarındaki son değerler

01 Mayıs 2025 | 14:47
Altın fiyatları bugün ne kadar: Altın düşüyor mu, yükseliyor mu? İşte piyasalarda gram altın ve çeyrek altın değeri

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 4 bin 105 liradan tamamladı.

Son haftalarda müzakere sürecine dair atılan adımlar piyasalarda sınırlı bir iyimserlik yaratsa da sık değişen tarife söylemleri, ekonomik aktivitenin uzun vadede yavaşlama eğilimine gireceğine yönelik endişeleri ortadan kaldırmadı.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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İŞTE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM:

Gram altın satış fiyatı bugün 3.987,55 TL
Çeyrek altın satış fiyatı bugün 6.648,00 TL
Yarım altın satış fiyatı bugün 13.299,00 TL
Tam altın satış fiyatı bugün 26.451,71 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı bugün 26.496,00 TL
22 Ayar Bilezik gram satış fiyatı bugün 3.716,01 TL
14 Ayar Altın gram satış fiyatı bugün 3.141,45 TL
0
  • ALTIN GRAM - TL 3977,46 -2,3%
  • ALTIN ONS 3218,07 -2,14%
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  • DOLAR/JAPON YENI 144,954 1,313%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38063 0,03442%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82 0,1193%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,4456 -0,1198%
  • EURO/DOLAR 1,1289 -0,3698%
  • EURO/TURK LIRASI 43,5479 -0,1131%
  • STERLIN/DOLAR 1,3311 -0,14741%
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30 Nisan borsada gün sonu rakamları
Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
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Oyak Çimento'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan 5 kişiye işlem yasağı geldi
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
ASELSAN temettü teklifini duyurdu
BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
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