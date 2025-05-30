ARA
DOLAR
39,24
0,34%
DOLAR
EURO
44,62
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
4153,70
-0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9019,57
-1,65%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altının kilogram fiyatı 4 milyon 155 bin liraya geriledi (29 Mayıs)

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 155 bin liraya geriledi (29 Mayıs)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 155 bin liraya geriledi.

29 Mayıs 2025 | 19:28
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 155 bin liraya geriledi (29 Mayıs)

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 138 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 155 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 4 milyon 166 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 224 milyon 914 bin 124,41 lira, işlem miktarı ise 777,09 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 243 milyon 953 bin 409,59 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Kule Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış4.166.000,003.325,00
 En Düşük4.138.000,003.285,00
 En Yüksek4.200.000,003.319,35
 Kapanış4.155.000,003.317,00
 Ağırlıklı Ortalama4.188.876,813.298,56
 Toplam İşlem Hacmi (TL)3.224.914.124,41 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)777,09 
 Toplam İşlem Adedi33 
0
  • ALTIN GRAM - TL 4153,7 -0,4%
  • ALTIN ONS 3292,9 -0,75%
  • BIST 100 9019,57 -1,65%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,925 -0,208%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37257 -0,59963%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 77,5 -1,0344%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,238 0,3392%
  • EURO/DOLAR 1,136 -0,0752%
  • EURO/TURK LIRASI 44,6164 0,0257%
  • STERLIN/DOLAR 1,34697 -0,16454%
Borsa Haberleri
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Bugün 2 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (30 Mayıs)
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki yeni şirketi duyurdu
Yapı Kredi'den (YKBNK) kredi notu açıklaması
Yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu: 6,52 TL
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Koç Holding'den kredi notu açıklaması
Alfa Solar Enerji (ALFAS) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Bugün 6 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
GERİ
İLERİ
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Bugün 2 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (30 Mayıs)
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki yeni şirketi duyurdu
Yapı Kredi'den (YKBNK) kredi notu açıklaması
Yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu: 6,52 TL
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Koç Holding'den kredi notu açıklaması
Alfa Solar Enerji (ALFAS) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Bugün 6 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL