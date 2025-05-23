Borsa, altın, dolar... Bu haftanın en çok kazandıranı belli oldu

- BIST 100 endeksi, en düşük 9.326,14 puanı ve en yüksek 9.683,25 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,23 altında 9.356,04 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,85 artışla 4 bin 196 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,80 yükselişle 28 bin 363 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 6 bin 640 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,84 artarak 7 bin 28 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,53 artarak 39,0310 liraya, avro da yüzde 1,69 artışla 44,1660 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,46 ile "kıymetli maden" fonları oldu.