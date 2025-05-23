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  • Borsa, altın, dolar... Bu haftanın en çok kazandıranı belli oldu

Borsa, altın, dolar... Bu haftanın en çok kazandıranı belli oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,23 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,53, avro/TL yüzde 1,69 ve altının gram fiyatı yüzde 5,85 artış kaydetti.

23 Mayıs 2025 | 19:25
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın en çok kazandıranı belli oldu
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.326,14 puanı ve en yüksek 9.683,25 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,23 altında 9.356,04 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,85 artışla 4 bin 196 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,80 yükselişle 28 bin 363 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 6 bin 640 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,84 artarak 7 bin 28 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,53 artarak 39,0310 liraya, avro da yüzde 1,69 artışla 44,1660 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,46 ile "kıymetli maden" fonları oldu.
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