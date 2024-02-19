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Çeyrek altın üretimi 2023'te yüzde 67,8 arttı

Çeyrek altın üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 67,8 artarak 17 milyon 797 bin 970 adet oldu.

19 Şubat 2024 | 11:28
Çeyrek altın üretimi 2023'te yüzde 67,8 arttı

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023'te çeyrek altın üretiminde bir önceki seneye göre büyük artış kaydedildi.

Darphane'nin çeyrek altın üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250, şubatta 2 milyon 243 bin 580, martta 1 milyon 312 bin 110, nisanda 1 milyon 643 bin 950, mayısta 2 milyon 607 bin 750, haziranda 995 bin 520, temmuzda 976 bin 610, ağustosta 1 milyon 517 bin 70, eylülde 1 milyon 66 bin 890, ekimde 1 milyon 180 bin 960, kasımda 1 milyon 205 bin 360, aralıkta ise 836 bin 920 adet olarak gerçekleşti. En yüksek üretim mayısta görülürken, onu şubat ayı takip etti.

Böylece yıl boyu üretilen çeyrek altın miktarı 2022'ye göre yüzde 67,8 artarak 17 milyon 797 bin 970 adede ulaştı. 2022'de çeyrek altın üretimi 10 milyon 607 bin 900 adet olmuştu.

Darphane verilerine göre, 2023'teki çeyrek altın üretimi şöyle:

AYLARÇEYREK ALTIN (Adet)
Ocak2.211.250
Şubat2.243.580
Mart1.312.110
Nisan1.643.950
Mayıs2.607.750
Haziran995.520
Temmuz976.610
Ağustos1.517.070
Eylül1.066.890
Ekim1.180.960
Kasım1.205.360
Aralık836.920
Toplam17.797.970

 

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