Güncel altın fiyatları 10 Nisan 2026: Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. Gram, çeyrek ve yarım altındaki güncel seviyeler yakından izleniyor.

Piyasadaki son gelişmelerle birlikte altın fiyatlarında son tablo merak edilirken, 10 Nisan 2026 sabahı itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

10 Nisan 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.844,74 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.588,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 23.176,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.743,08 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.075,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.767,97 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ