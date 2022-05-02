Ekonomideki gidişatı anlamak için en önemli parametrelerden biri olan tüketici güven endeksi, yüksek enflasyon ortamı, sürekli zamlanan mal ve hizmet fiyatları, yakın gelecek konusundaki belirsizlik gibi nedenlerle nisan ayında tarihi dip seviyeyi gördü.

Böylelikle Ocak 2004 yılından beri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi, açıklandığı son 220 aydır ilk kez nisan ayında yüzde 7,3 azalarak 67,3 puan seviyesini gördü. Bir önceki dip seviye 68,5’le kur krizinin yaşandığı Aralık 2021’de görülmüştü.

12 AYLIK BEKLENTİDE DÜŞÜŞ

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen “Tüketici Eğilim Anketi” sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksine göre, nisan ayında, “Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce” alt endeksindeki yüzde 16,9 ve “geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde genel ekonomik durum” alt endeksindeki yüzde 15’lik düşüşler dikkat çekti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi martta 54,4 iken nisanda yüzde 9,8 azalarak 49,1 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi mart ayında 69,9 iken nisanda yüzde 8,5 azalışla 63,9’a geriledi.

Mart ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 72,6 iken nisanda yüzde 7,2 azalışla 67,3 olarak gerçekleşti. Geçen 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi martta 93,3 iken nisanda yüzde 4,9 azalışla 88,8’e düştü.

Endeks küresel krizin etkilerinin hissedildiği Kasım 2008’de 73,9, Aralık 2021’de ise 68,9 ile tarihi düşük değerleri görmüştü. Yeni en düşük veri ise 2022 Nisan ayında 67,3 oldu.

Tüketici güven endeksi sıfır ile 200 arasında değer alabiliyor ve 100’ün üstü iyimserliğe, 100’ün altı ise kötümserliğe işaret ediyor. 100, ne iyimser ne kötümser olunduğunu gösteriyor.