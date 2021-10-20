Döviz kurundaki hızlı artış, hammaddedeki fiyat artışları, navlun bedelindeki yükselme sanayide maliyet baskısını da yukarı taşıyor. Artan maliyet baskısı karşısında kâr marjı eriyen üreticiler, yüklerinin hafifletilmesini istiyor.

Türkiye ekonomisi zorlu bir dönemeçten geçiyor. Döviz kurundaki hızlı artış, yükselen enflasyon sanayide maliyet baskısını da yukarı taşıyor.

Üretici fiyatlarının yüzde 45 seviyelerinde olmasıyla gözler de bu alana çevrildi. İş dünyası tüketici fiyatlarının 2,5 katı kadar olan ÜFE’ye dikkat kesilmiş durumda. Tabii, bunun birçok nedeni var. Küresel tedarik zincirindeki kopmanın hammadde ayağında yaşattığı fiyat artışlarının yanı sıra navlun fiyatlarındaki yükselme, döviz kurundaki hızlı çıkış, enerji maliyetlerindeki tırmanış sanayiye negatif yansıyor.

Artan üretim maliyetleri karşısından kâr marjları eriyen sektörlerin temsilcileri, bunun tüketicilere de zam olarak yansıtılacağına işaret ediyor. Gözler, konuttan, ayakkabıya, mobilyadan, gıdaya kadar birçok alanda fiyat artışlarına çevrilmiş durumda.

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