Gerçek hayatta define avı: Dağlara saklanan 23 bin dolarlık altını bulan ödülü alacak

Kış aylarında Kuzey Işıkları ve masalsı kar manzaralarıyla milyonları ağırlayan Finlandiya’nın dünyaca ünlü Lapland bölgesi, sessiz geçen yaz sezonunu hareketlendirmek için ezber bozan bir kampanyaya imza attı. Bölge yönetimi, yaz turizmini canlandırmak amacıyla el değmemiş doğanın kalbine tam 23 bin dolar (yaklaşık 750 bin TL) değerinde bir altın külçesi gizledi.

Narnia Günlükleri Gerçek Oluyor: İpuçlarını Takip Eden Altını Alacak



Genellikle kış turizminin gölgesinde kalan Lapland, bu kez macera tutkunlarını adeta fantastik bir filmin içine davet ediyor. Devasa ormanları, berrak gölleri ve büyüleyici yürüyüş parkurlarıyla bilinen bölgeye saklanan altının tam yeri sır gibi saklanıyor.

Hazineye ulaşmak isteyen ziyaretçilere, doğayı keşfettikleri süre boyunca çeşitli ipuçları verilecek. Katılımcılar hem Lapland’in eşsiz ekosistemine tanıklık edecek hem de büyük ödülün peşinde unutulmaz bir iz sürme deneyimi yaşayacak.