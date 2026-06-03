82 yıldır cevap vermiyordu: Okyanusun dibindeki kayıp denizaltı bulundu

Aslında Rus Coğrafya Derneği ve Rus ordusu, 2017 yılında bölgede bir denizaltı enkazı fark etti ve bunun Herring olabileceğini söyledi. Araştırmacılar 2022'de enkazın durumunu belgelemek ve ölen askerleri anmak için bölgeye tekrar gitti, hatta enkazın üzerine anı plaketi bıraktı. Rus ekibin topladığı verileri iki Amerikalı ve bir Japon gönüllü araştırmacı inceledi. Amerika Deniz Tarihi Komutanlığı ise nihai onayı tam 82 yıl sonra, yani 1 Haziran 2026'da verdi.