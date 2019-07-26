AGT’ye yeni genel müdür
Mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörlerine yönelik olarak MDF, MDF-LAM, panel, profil ve parke üretimi yapan ve beş kıtadaki 70’ten fazla ülkeye ihracatı olan AGT’de önemli bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yatırımlara paralel olarak gelişen organizasyonel yapılanma kapsamında şirkette genel müdürlük görevine Didar Sevdil Yıldırım getirildi.
Yıldırım, 2014-2017 yılları arasında aktif olarak AGT’de bağımsız yönetim kurulu üyeliği danışmanlığı görevinde bulunmuştu.
Kariyerine 1988 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) uzmanolarak başlayan Yıldırım, kurumda önemli görevler üstlendi.
Yapı Kredi Yatırım, Turkish Yatırım ve BGC Partners’da üst düzey yöneticilik yaptı.
Yıldız Holding Kurumsal Finansman ve Sermaye Piyasaları Finans Koordinatörlüğü’nü üstlendi ve Türkiye’de borsada işlem gören en büyük girişim sermayesi yatırım ortaklığını (Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı) kurdu.
2012-2018 döneminde halka açık ve halka kapalı şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.
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