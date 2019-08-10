Stratejik müşteriler yönetimi müdürü
Türkiye’nin sekiz ilinde 3 binden fazla çalışanıyla katma değerli müşteri hizmetleri alanında faaliyet gösteren Arvato CRM Türkiye’nin stratejik müşteri yönetimi ekibine Uygur Akkaş da dahil oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Akkaş, şirketin yeni ‘Stratejik Müşteri Yönetimi Müdürü’ olarak atandı.
2016’dan itibaren Arvato CRM Türkiye bünyesinde operasyon direktörü olarak görev alan Akkaş, yapılan organizasyonel değişiklikle stratejik müşterilerin yönetiminden sorumlu oldu.
Akkaş, müşteri ilişkileri ve satış yönetimi alanlarında uzun yıllar görev yaptı.
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