İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Şu an için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025-2026 eğitim dönemi burs sonuçlarına ilişkin resmi bir tarih bilgisi paylaşılmamıştır. Ancak geçen yılki sürece bakıldığında:

Geçen Yılki Süreç: Başvuruların kapanış tarihi olan 1 Kasım ile sonuçların ilan tarihi olan 31 Aralık arasında yaklaşık iki aylık bir değerlendirme süresi bulunmaktadır.

Bu Yılki Beklenti: 17 Ekim'de sona eren bu yılki başvurular için süreç benzer şekilde ilerlediği takdirde, sonuçların Aralık ayının sonları veya belirttiğiniz gibi 20 Ocak civarında açıklanması kuvvetle muhtemeldir.