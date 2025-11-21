ARA
  İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025-2026 İBB burs sonuçları sorgulama

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025-2026 İBB burs sonuçları sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvuruları, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için başarıyla tamamlandı. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025-2026 İBB burs sonuçları sorgulama


Son Güncellenme:
İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025-2026 İBB burs sonuçları sorgulama

İBB'nin 100 bin öğrenciye 20 bin TL tutarında maddi katkı sağlayacağı "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvurularının tamamlanmasının ardından, sonuçların açıklanması için geri sayım hızlandı. 

 

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 

Şu an için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025-2026 eğitim dönemi burs sonuçlarına ilişkin resmi bir tarih bilgisi paylaşılmamıştır. Ancak geçen yılki sürece bakıldığında:

Geçen Yılki Süreç: Başvuruların kapanış tarihi olan 1 Kasım ile sonuçların ilan tarihi olan 31 Aralık arasında yaklaşık iki aylık bir değerlendirme süresi bulunmaktadır.

Bu Yılki Beklenti: 17 Ekim'de sona eren bu yılki başvurular için süreç benzer şekilde ilerlediği takdirde, sonuçların Aralık ayının sonları veya belirttiğiniz gibi 20 Ocak civarında açıklanması kuvvetle muhtemeldir.

 

 2025-2026 İBB burs sonuçları sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" sonuçları açıklandığında, başvuruda bulunan adaylar sonuçlarını üç farklı kanal üzerinden kolaylıkla sorgulayabileceklerdir:

İnternet Portalı: Resmi başvuru adresi olan https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ üzerinden.

Mobil Uygulama: İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden.

Çağrı Merkezi: 153 Çözüm Merkezi hattını arayarak.

İBB Burs Ücreti ve Toplam Destek (2025-2026)

KategoriMiktarAçıklama
Öğrenci Başına Ödeme20.000 TLHer bir öğrenciye sağlanacak nakdi eğitim desteği miktarı.
Desteklenecek Öğrenci Sayısı100.000Bu dönem burs alacak üniversite öğrencisi sayısı.
Bu Yılki Toplam Destek2 Milyar TL2025-2026 dönemi için sağlanacak toplam maddi katkı.

 
0
