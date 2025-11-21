YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YDS/2 sonuç tarihi

2025-YDS/2 sınavının tamamlanmasının ardından, adaylar sınav değerlendirme sürecinin ne zaman sonuçlanacağına dair duyurulara odaklandı. ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre, sınav değerlendirme süreci için belirlenen tarih kesin ve sonuçların ilan edileceği tarih şöyle:

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuç Tarihi: 2025-YDS/2 sınav sonuçları, belirlenen takvime uygun olarak 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacaktır.

Geçerlilik Süresi (Önemli Not): Belirttiğiniz gibi, YDS puanının geçerlilik süresi, standart bir süreye bağlı olmaktan çok, puanın kullanılacağı kurumun veya kuruluşun (üniversite, kamu kurumu, TUS/DUS vb.) kendi mevzuatına bağlıdır.

Kurumlar, genellikle beş yıl gibi bir süre belirlese de, bazı akademik veya kamu pozisyonları için bu süreyi kısaltma veya uzatma yetkisine sahiptir.

Adayların, başvuracakları kurumun (örneğin, bir üniversitenin lisansüstü programının) güncel YDS geçerlilik şartlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

2025 ÖSYM YDS/2 sonuçları sorgulama

2025-YDS/2 sınav sonuçları, 5 Aralık 2025 tarihinde açıklandığında:

Adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine özel aday şifreleri ile sınav sonuçlarına güvenli bir şekilde erişebilecekler.