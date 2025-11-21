ALES 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bu önemli detayı doğrulayalım. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 23 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak olan 2025-ALES/3 sınavının sorularının ve cevap anahtarının yayımlanma tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapmamıştır.

Ancak, geçmiş ÖSYM uygulamaları dikkate alındığında, soruların yayımlanma süreci için güçlü bir beklenti bulunmaktadır:

Beklenen Yayın Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar günü, akşam saatleri.

Yayın Yeri: Soruların bir kısmı (genellikle %10'u) ÖSYM'nin resmi internet sitesinde herkese açık olarak yayımlanacaktır. Tamamına ise adaylar, şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecektir.