ALES 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) tüm detayları kesinleşmiş durumda. Sınav, 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, büyük bir organizasyonla 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
2025-ALES/3 Sınav Bilgileri
|Kategori
|Detay
|Sınav Tarihi
|23 Kasım 2025 Pazar
|Başlangıç Saati
|10.15
|Son Giriş Saati
|10.00
|Sınav Süresi
|150 dakika (2,5 saat)
|Merkez Sayısı
|81 ilde 92 sınav merkezi
|Bina ve Salon Sayısı
|407 bina ve 6.460 salon
ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bu önemli detayı doğrulayalım. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 23 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak olan 2025-ALES/3 sınavının sorularının ve cevap anahtarının yayımlanma tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapmamıştır.
Ancak, geçmiş ÖSYM uygulamaları dikkate alındığında, soruların yayımlanma süreci için güçlü bir beklenti bulunmaktadır:
Beklenen Yayın Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar günü, akşam saatleri.
Yayın Yeri: Soruların bir kısmı (genellikle %10'u) ÖSYM'nin resmi internet sitesinde herkese açık olarak yayımlanacaktır. Tamamına ise adaylar, şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecektir.
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
|İşlem
|Tarih/Süre
|Sınav Sonuçlarının Açıklanması
|12 Aralık 2025
|Sınav Puanının Geçerliliği
|Açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl
Sınav, 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve sonuçlar tam 19 gün sonra, 12 Aralık 2025'te ilan edilecektir. Puanın 5 yıl geçerli olması, adaylara lisansüstü eğitim başvuruları için geniş bir zaman dilimi sunmaktadır.