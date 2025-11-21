ARA
DOLAR
42,44
0,17%
DOLAR
EURO
48,94
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
5547,99
-0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
10922,86
-0,52%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • ALES 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3), belirttiğiniz gibi 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirileceği ÖSYM tarafından resmen duyuruldu. Peki ALES 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?


Son Güncellenme:
ALES 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) tüm detayları kesinleşmiş durumda. Sınav, 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, büyük bir organizasyonla 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

 

2025-ALES/3 Sınav Bilgileri

KategoriDetay
Sınav Tarihi23 Kasım 2025 Pazar
Başlangıç Saati10.15
Son Giriş Saati10.00
Sınav Süresi150 dakika (2,5 saat)
Merkez Sayısı81 ilde 92 sınav merkezi
Bina ve Salon Sayısı407 bina ve 6.460 salon

 

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bu önemli detayı doğrulayalım. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 23 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak olan 2025-ALES/3 sınavının sorularının ve cevap anahtarının yayımlanma tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapmamıştır.

Ancak, geçmiş ÖSYM uygulamaları dikkate alındığında, soruların yayımlanma süreci için güçlü bir beklenti bulunmaktadır:

Beklenen Yayın Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar günü, akşam saatleri.

Yayın Yeri: Soruların bir kısmı (genellikle %10'u) ÖSYM'nin resmi internet sitesinde herkese açık olarak yayımlanacaktır. Tamamına ise adaylar, şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecektir.

 

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşlemTarih/Süre
Sınav Sonuçlarının Açıklanması12 Aralık 2025
Sınav Puanının GeçerliliğiAçıklandığı tarihten itibaren 5 yıl

Sınav, 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve sonuçlar tam 19 gün sonra, 12 Aralık 2025'te ilan edilecektir. Puanın 5 yıl geçerli olması, adaylara lisansüstü eğitim başvuruları için geniş bir zaman dilimi sunmaktadır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL