Borsa İstanbul’da bugün (2 Şubat) BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kazanarak günü 1.511,43 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi yüzde 3,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,29 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,25 ile madencilik oldu.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,30 puan ve yüzde 1,15 artışla 1.602,81 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71’ü prim yaptı, 23’ü geriledi. Doğan Holding, Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- BIST 100’de bugün en çok değer kazanan 20 hisse
- Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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ANALİST YORUMU NE?
Analistler, ABD’de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler, Avrupa’da aşı tedarikinde yaşanan gelişmeler ve yurt içinde beklentilerden iyi gelen veriler sonucu düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarının etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.
YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?
Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD’de ADP istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.525 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AA’NIN ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75’e çıkacağı hesaplanıyor.
BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Doğan Holding
|2.984.599.124
|Garanti Bankası
|1.531.816.035
|Koza Altın
|1.258.207.926
|Emlak Konut GMYO
|1.167.929.345
|Şişe Cam
|1.078.517.829
|Kardemir (D)
|1.063.194.648
|Türk Hava Yolları
|947.661.324
|Karsan Otomotiv
|897.516.458
|Odaş Elektrik
|777.916.214
|Eczacıbaşı İlaç
|724.839.953
|İş Fin.Kir.
|690.975.128
|Petkim
|624.719.239
|Gübre Fabrik.
|500.786.903
|Otokar
|463.939.782
|Yapı ve Kredi Bank.
|446.376.147
|T.S.K.B.
|444.046.932
|İş GMYO
|402.851.269
|Akbank
|381.365.303
|Turkcell
|381.220.329
|Ereğli Demir Çelik
|372.024.132
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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