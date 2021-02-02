Borsa İstanbul’da bugün (2 Şubat) BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kazanarak günü 1.511,43 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi yüzde 3,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,29 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,25 ile madencilik oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,30 puan ve yüzde 1,15 artışla 1.602,81 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71’ü prim yaptı, 23’ü geriledi. Doğan Holding, Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD’de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler, Avrupa’da aşı tedarikinde yaşanan gelişmeler ve yurt içinde beklentilerden iyi gelen veriler sonucu düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarının etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD’de ADP istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.525 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA’NIN ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75’e çıkacağı hesaplanıyor.

BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Doğan Holding 2.984.599.124 Garanti Bankası 1.531.816.035 Koza Altın 1.258.207.926 Emlak Konut GMYO 1.167.929.345 Şişe Cam 1.078.517.829 Kardemir (D) 1.063.194.648 Türk Hava Yolları 947.661.324 Karsan Otomotiv 897.516.458 Odaş Elektrik 777.916.214 Eczacıbaşı İlaç 724.839.953 İş Fin.Kir. 690.975.128 Petkim 624.719.239 Gübre Fabrik. 500.786.903 Otokar 463.939.782 Yapı ve Kredi Bank. 446.376.147 T.S.K.B. 444.046.932 İş GMYO 402.851.269 Akbank 381.365.303 Turkcell 381.220.329 Ereğli Demir Çelik 372.024.132

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)