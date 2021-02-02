BIST 100’de bugün (2 Şubat) en çok değer kazanan 20 hisse… Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|24,72
|22,48
|9,96
|Netaş Telekom.
|32,46
|29,52
|9,96
|Verusa Holding
|59,65
|54,25
|9,95
|İş Fin.Kir.
|4,16
|3,79
|9,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,42
|28,84
|8,95
|Eczacıbaşı İlaç
|8,75
|8,08
|8,29
|Doğan Holding
|4,22
|3,90
|8,21
|Deva Holding
|30,18
|28,26
|6,79
|Doğuş Otomotiv
|36,12
|33,94
|6,42
|Logo Yazılım
|146,50
|137,70
|6,39
|Alarko Holding
|10,50
|9,93
|5,74
|İş GMYO
|2,59
|2,47
|4,86
|Arçelik
|34,92
|33,40
|4,55
|Kardemir (D)
|6,98
|6,70
|4,18
|Net Holding
|4,01
|3,85
|4,16
|Bursa Çimento
|12,20
|11,79
|3,48
|Akçansa
|19,49
|18,85
|3,40
|Tat Gıda
|11,34
|11,00
|3,09
|MLP Sağlık
|23,70
|23,06
|2,78
|Enka İnşaat
|8,04
|7,83
|2,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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2 ŞUBAT’TA DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.549,00
|1.610,00
|-3,79
|Odaş Elektrik
|4,01
|4,14
|-3,14
|Halk GMYO
|4,02
|4,13
|-2,66
|Koza Madencilik
|15,69
|16,10
|-2,55
|Otokar
|409,50
|419,10
|-2,29
|Koza Altın
|121,30
|124,10
|-2,26
|Kartonsan
|74,50
|76,15
|-2,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|1,42
|-2,11
|Anadolu Efes
|24,50
|24,98
|-1,92
|İpek Doğal Enerji
|12,92
|13,14
|-1,67
|GSD Holding
|2,51
|2,55
|-1,57
|Aksigorta
|9,53
|9,67
|-1,45
|Karsan Otomotiv
|5,33
|5,40
|-1,30
|Türkiye Sigorta
|7,42
|7,51
|-1,20
|Kerevitaş Gıda
|6,65
|6,71
|-0,89
|Gübre Fabrik.
|68,70
|69,15
|-0,65
|Pınar Süt
|25,86
|26,02
|-0,61
|Çemtaş
|17,05
|17,14
|-0,53
|Vestel
|25,56
|25,68
|-0,47
|Petkim
|5,06
|5,08
|-0,39
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