BIST 100’de bugün (2 Şubat) en çok değer kazanan 20 hisse… Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 24,72 22,48 9,96 Netaş Telekom. 32,46 29,52 9,96 Verusa Holding 59,65 54,25 9,95 İş Fin.Kir. 4,16 3,79 9,76 Alcatel Lucent Teletaş 31,42 28,84 8,95 Eczacıbaşı İlaç 8,75 8,08 8,29 Doğan Holding 4,22 3,90 8,21 Deva Holding 30,18 28,26 6,79 Doğuş Otomotiv 36,12 33,94 6,42 Logo Yazılım 146,50 137,70 6,39 Alarko Holding 10,50 9,93 5,74 İş GMYO 2,59 2,47 4,86 Arçelik 34,92 33,40 4,55 Kardemir (D) 6,98 6,70 4,18 Net Holding 4,01 3,85 4,16 Bursa Çimento 12,20 11,79 3,48 Akçansa 19,49 18,85 3,40 Tat Gıda 11,34 11,00 3,09 MLP Sağlık 23,70 23,06 2,78 Enka İnşaat 8,04 7,83 2,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

2 ŞUBAT’TA DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: