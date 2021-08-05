Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 17,98 puan artarak 1.431,78 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 4,75 puan ve yüzde 0,34 kayıpla 1.409,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.407,56, en yüksek 1.431,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 artışla 1.431,78 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.
65 HİSSE PRİM YAPTI, 27’Sİ GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,57 puan ve yüzde 23,73 artarak 1.539,21 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65’i prim yaptı, 27’si geriledi. Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Akbank çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.286.056.080
|Koza Altın
|1.737.153.209
|Tüpraş
|817.805.775
|Türk Hava Yolları
|652.575.263
|Akbank
|633.367.741
|Koza Madencilik
|627.932.625
|Kardemir (D)
|618.928.630
|Ereğli Demir Çelik
|614.914.642
|Yapı ve Kredi Bank.
|614.729.809
|Sasa Polyester
|431.625.859
|Şişe Cam
|406.954.716
|İş Bankası (C)
|352.449.684
|Aselsan
|350.358.147
|Ford Otosan
|338.818.021
|Petkim
|321.049.218
|Koç Holding
|244.591.644
|Karsan Otomotiv
|238.238.790
|Erbosan
|217.114.725
|Fenerbahçe Futbol
|212.652.673
|Tofaş Oto. Fab.
|211.800.843
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|152,60
|139,90
|9,08
|İş Fin.Kir.
|3,24
|3,10
|4,52
|MLP Sağlık
|24,92
|23,86
|4,44
|Ford Otosan
|180,40
|174,20
|3,56
|Tüpraş
|97,75
|94,55
|3,38
|Koza Altın
|109,50
|106,00
|3,30
|İş Y. Men. Değ.
|14,24
|13,81
|3,11
|Odaş Elektrik
|1,39
|1,35
|2,96
|İpek Doğal Enerji
|12,20
|11,87
|2,78
|Gübre Fabrik.
|52,50
|51,10
|2,74
|Koza Madencilik
|14,18
|13,84
|2,46
|Ereğli Demir Çelik
|20,38
|19,92
|2,31
|Alarko GMYO
|21,52
|21,04
|2,28
|Global Yat. Holding
|2,27
|2,22
|2,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,42
|40,58
|2,07
|Pegasus
|68,85
|67,55
|1,92
|Sasa Polyester
|29,66
|29,10
|1,92
|Doğan Holding
|2,70
|2,65
|1,89
|Akbank
|5,52
|5,42
|1,85
|Garanti Bankası
|9,26
|9,10
|1,76
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|47,10
|48,32
|-2,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,20
|7,33
|-1,77
|İhlas Holding
|0,58
|0,59
|-1,69
|Esenboğa Elektrik
|31,02
|31,52
|-1,59
|Net Holding
|3,99
|4,04
|-1,24
|Tofaş Oto. Fab.
|37,58
|38,02
|-1,16
|Zorlu Enerji
|1,81
|1,83
|-1,09
|Vestel
|29,20
|29,52
|-1,08
|Karsan Otomotiv
|3,95
|3,99
|-1,00
|Bera Holding
|10,93
|11,03
|-0,91
|Torunlar GMYO
|3,57
|3,60
|-0,83
|Çemaş Döküm
|1,36
|1,37
|-0,73
|Çemtaş
|13,92
|14,02
|-0,71
|Deva Holding
|26,30
|26,46
|-0,60
|Coca Cola İçecek
|87,50
|88,00
|-0,57
|Parsan
|28,36
|28,52
|-0,56
|Eczacıbaşı İlaç
|6,04
|6,07
|-0,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,80
|23,90
|-0,42
|Kervan Gıda
|16,44
|16,50
|-0,36
|Hedef Girişim
|2,84
|2,85
|-0,35
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