Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 17,98 puan artarak 1.431,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,75 puan ve yüzde 0,34 kayıpla 1.409,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.407,56, en yüksek 1.431,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 artışla 1.431,78 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

65 HİSSE PRİM YAPTI, 27’Sİ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,57 puan ve yüzde 23,73 artarak 1.539,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65’i prim yaptı, 27’si geriledi. Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Akbank çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.286.056.080 Koza Altın 1.737.153.209 Tüpraş 817.805.775 Türk Hava Yolları 652.575.263 Akbank 633.367.741 Koza Madencilik 627.932.625 Kardemir (D) 618.928.630 Ereğli Demir Çelik 614.914.642 Yapı ve Kredi Bank. 614.729.809 Sasa Polyester 431.625.859 Şişe Cam 406.954.716 İş Bankası (C) 352.449.684 Aselsan 350.358.147 Ford Otosan 338.818.021 Petkim 321.049.218 Koç Holding 244.591.644 Karsan Otomotiv 238.238.790 Erbosan 217.114.725 Fenerbahçe Futbol 212.652.673 Tofaş Oto. Fab. 211.800.843

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 152,60 139,90 9,08 İş Fin.Kir. 3,24 3,10 4,52 MLP Sağlık 24,92 23,86 4,44 Ford Otosan 180,40 174,20 3,56 Tüpraş 97,75 94,55 3,38 Koza Altın 109,50 106,00 3,30 İş Y. Men. Değ. 14,24 13,81 3,11 Odaş Elektrik 1,39 1,35 2,96 İpek Doğal Enerji 12,20 11,87 2,78 Gübre Fabrik. 52,50 51,10 2,74 Koza Madencilik 14,18 13,84 2,46 Ereğli Demir Çelik 20,38 19,92 2,31 Alarko GMYO 21,52 21,04 2,28 Global Yat. Holding 2,27 2,22 2,25 Eczacıbaşı Yatırım 41,42 40,58 2,07 Pegasus 68,85 67,55 1,92 Sasa Polyester 29,66 29,10 1,92 Doğan Holding 2,70 2,65 1,89 Akbank 5,52 5,42 1,85 Garanti Bankası 9,26 9,10 1,76

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 47,10 48,32 -2,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,20 7,33 -1,77 İhlas Holding 0,58 0,59 -1,69 Esenboğa Elektrik 31,02 31,52 -1,59 Net Holding 3,99 4,04 -1,24 Tofaş Oto. Fab. 37,58 38,02 -1,16 Zorlu Enerji 1,81 1,83 -1,09 Vestel 29,20 29,52 -1,08 Karsan Otomotiv 3,95 3,99 -1,00 Bera Holding 10,93 11,03 -0,91 Torunlar GMYO 3,57 3,60 -0,83 Çemaş Döküm 1,36 1,37 -0,73 Çemtaş 13,92 14,02 -0,71 Deva Holding 26,30 26,46 -0,60 Coca Cola İçecek 87,50 88,00 -0,57 Parsan 28,36 28,52 -0,56 Eczacıbaşı İlaç 6,04 6,07 -0,49 Kordsa Teknik Tekstil 23,80 23,90 -0,42 Kervan Gıda 16,44 16,50 -0,36 Hedef Girişim 2,84 2,85 -0,35

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