Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 değer kazancıyla 2.419,23 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 0,79, sanayi endeksi yüzde 1,63 ve teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,45 puan ve yüzde 0,77 yükselişle 2.681,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83’ü prim yaptı, 15’i geriledi.

Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Şişecam, Kardemir (D), Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.​​​​​​​

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Dünkü panik satışlarının ardından denge arayışının öne çıktığını vurgulayan analistler, haftaya G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını aktardı.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi, tüketici güven endeksi, bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ve Japonya’da büyüme ile enflasyon ABD’de ve Çin’de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5 milyar 350 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2022 yıl sonunda cari işlemler hesabının 38 milyar 279 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

– Altının onsu 1.812,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.812,9 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,1 kayıpla 895 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 15,4270 lira, satışta 15,4888 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 15,3418 lira, satışta 15,4033 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,19’dan, bileşik getirisi de yüzde 26,77’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2240, dolar/yen paritesi de 129,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,6 yükselişle 110,0 dolardan işlem görüyor.