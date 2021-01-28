Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,12 düşüşle 1.450,54 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,46 puan ve yüzde 1,12 değer kaybederek 1.450,54 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 1,36 düşüş kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla gerileyen yüzde 2,77 ile turizm oldu.

Dün küresel risk iştahındaki azalma ve tetiklenen stop-loss (zarar kes) satışlarıyla yüzde 4,5 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece 6 Ağustos 2020’den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti.

Analistler ne dedi?

Analistler, dün akşam ABD Merkez Bankası’nın beklentiler dahilinde faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar, salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler ve açıklanan bazı şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasının, pay piyasalarında satıcılı seyrin güçlenmesine neden olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde TCMB’nin açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD’de büyüme, Almanya’da enflasyon ve Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.