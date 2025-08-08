Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan 2 ayrı bilgilendirme şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRMEN.E (Birlik Mensucat) ve NIBAS.E (Niğbaş Niğde Beton) payları 11/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALKLC.E (Altınkılıç Gıda) KRGYO.E (Körfez Gayrimenkul) ve TUKAS.E (Tukaş Gıda) payları 11/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.