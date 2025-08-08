ARA
DOLAR
40,69
0,21%
DOLAR
EURO
47,49
0,26%
EURO
GRAM ALTIN
4445,62
0,26%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a 5 hissede alınan tedbir kararlarına ilişkin açıklama yapıldı.

08 Ağustos 2025 | 19:43
Son Güncellenme: 08 Ağustos 2025 | 19:50
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan 2 ayrı bilgilendirme şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRMEN.E (Birlik Mensucat) ve NIBAS.E (Niğbaş Niğde Beton) payları 11/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALKLC.E (Altınkılıç Gıda) KRGYO.E (Körfez Gayrimenkul) ve TUKAS.E (Tukaş Gıda) payları 11/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

 

İlgili Haberler
5 aracın kurumun BIST-30 şirketleri değerlendirmesi
5 aracın kurumun BIST-30 şirketleri değerlendirmesi
Borsa bir yıl sonra 11.000'i test etti: Yükseliş tamam mı, devam mı?
Borsa bir yıl sonra 11.000'i test etti: Yükseliş tamam mı, devam mı?
Borsada bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 13 şirket l Ağustos 2025 temettü takvimi
Borsada bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 13 şirket l Ağustos 2025 temettü takvimi
Temettü avansı kararı aldı: 2,4 TL
Temettü avansı kararı aldı: 2,4 TL
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL