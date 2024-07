Borsada bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (4 Temmuz)

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)

Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimiz ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile Ankara Üniversitesi Teknokent arasında Ar-Ge, Avrupa Birliği, TEYDEP, Horizon, BM projeleri ve akademik çalışmalar yürütmek üzere 03.07.2024 tarihinde stratejik işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.



GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL)

Açıklamada "Şirketimiz ile Ankara Teknokent'te yerleşik bir yazılım firması arasında, G-Charge Elektrikli Araç Şarj Kart yazılımlarının yapılması konusunda ortak çalışmaya başlanmış olduğuna ilişkin 15.03.2024 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirimde bulunulmuştu. Bu kapsamda yapılan çalışmalar tamamlanmış olup G-Charge Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonlarının Yerlilik ve Millilik oranını arttırılmasına hizmet etmiş ve yine çalışmaların tamamlanması ile birlikte seri üretim sürecine yakın zamanda geçilecektir. Söz konusu çalışmaların bitmesi dolayısıyla yeni proje geliştirme kapsamında yine Ankara Teknokent'te nulunan yazılım fiması ile beraber - Kablosuz - G-Charge Elektrikli Araç Şarj İstasyon ve Platformlarının ve buna ilişkin yazılımların geliştirilmesine yönelik yeni bir anlaşma yapılmış olup çalışmalara başlanmıştır" denildi.



CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)

Açıklama şöyle: Şirketimiz ile yıldız pazarda işlem görmekte olan Bera Holding AŞ nin iştiraki olan Muratlı Karton Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. arasında, güneş enerjisine dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi kurulumu hizmeti amacı ile arazi güneş enerjisi santraline (GES) ilişkin mühendislik, tedarik ve montaj sözleşmesi KDV Hariç 4.050.000,00 USD (Sözleşme imza tarihi itibariyle bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 131,520,510 TL'dir.) tutarında güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır.

Söz konusu projenin, 2024 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Taraflar arasında imzalanan Sözleşmeye ilişkin olarak, "GES Projesinin TEDAŞ tarafından onayının" yapılmasına kadar, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında Şirketimiz yönetim kurulunun aldığı karar ile içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Akabinde "GES Projesinin TEDAŞ tarafından onayının" sonuçlanması, bildirim tarihi itibariyle GES tesisinin yapımına başlanabilmesi için gerekli olan yasal izinlerin alınması ve erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işbu açıklama yapılmıştır.



ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ELITE)

Açıklama şöyle:Şirketimiz bünyesinde uzun bir süredir ar-ge çalışmalarını sürdürdüğümüz bebek maması üretim çalışmalarımızın sonuçlandığı ve nihai ürün haline getirildiği, hem organik hem konvansiyonel bebek mamalarının seri üretimi için hazırlıkların tamamlandığı 08.02.2024 tarihli özel durum açıklamamız ile, alınan ilk siparişlere ilişkin bilgi ise 14.02.2024 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.

Şirketimizin ürün gamına yeni eklenen bebek ürünlerinin Amerika Birleşik Devletlerinin büyük market zincirlerinden birisi olan Whole Foods Market, Inc'ye satışı konusunda yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve toplam 1.178.684 ABD Doları tutarındaki ilk sipariş alınmıştır. Whole Foods Market Inc. Amazon'un grup şirketlerinden birisidir ve ABD'de bulunan 500'den fazla şubesi ve online olarak organik ürünler satmaktadır.Yaklaşık 15 farklı ürün için başlayan satışlarımızın zamanla diğer ürünlerimizi de kapsaması için çalışmalar yürütülmektedir.