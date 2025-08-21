Gardiyanlık başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Adalet Bakanlığı İKM başvuru sonuçlarında

Resmi Gazete'de yayımlanan 2 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alacak. İki genel müdürlüğün toplam 5 bin personel alımı uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

Adalet Bakanlığı tarafından 2025 yılı için açılan toplam 5 bin personel alımı başvuru süreci, 1-15 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar, belirtilen süre içinde e-Devlet üzerinden başvurularını yaparak süreci noktaladı.

Gardiyanlık başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

CTE ilanında sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir tarih vermedi. Genellikle başvuru bitiminden sonraki 2-3 hafta içinde sonuçlar Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

Sonuçların 25 Ağustos itibariyle açıklanması bekleniyor.

Sözlü ve uygulamalı sınav süreci

Zabıt katipliği için başvuran adaylar ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak. Aday sayısının fazla olması durumunda sınavlar ilerleyen günlerde de sürdürülebilir. Bu nedenle sözlü mülakata katılacak isimlerin en geç Ağustos ayı bitmeden açıklanması öngörülüyor.