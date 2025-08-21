DGS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2025 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar dört yıllık lisans programlarına geçiş için heyecanla tercih sürecinin başlamasını bekliyor. ÖSYM tarafından bu yılın taban puanları ve kontenjan bilgileri henüz yayımlanmadı.

Resmi tercih kılavuzunun yayımlanması beklenirken, adaylar bu dönemi en verimli şekilde değerlendirebilir. Geçmiş yılların verileri, tercih listesi oluşturmak için önemli bir rehber niteliğindedir.

2024 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları: Tercih sürecine hazırlık yapmak için, 2024 yılına ait DGS taban puanlarını ve kontenjan verilerini inceleyerek fikir edinebilirsiniz. Bu veriler, bu yılki yerleştirme potansiyelinizi değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

DGS 2024 TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ