DGS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları 14 Ağustos'ta açıklandıktan sonra, şimdi tüm gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2025 DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar, hangi üniversitelere ve programlara yerleşebileceklerini öğrenmek için bu kılavuzun duyurulmasını bekliyor.
DGS TERCİH KILAVUZU 2025 YAYIMLANDI MI?
Geçtiğimiz yılın takvimine göre, DGS sonuçları ve tercih dönemi arasında yaklaşık bir haftalık bir süre bulunuyordu.
2024 DGS Sonuçları: 10 Eylül 2024
2024 DGS Tercihleri: 18 - 24 Eylül 2024
2025 yılı DGS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanmasıyla birlikte, tercih işlemlerinin de Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Adaylar, tercih kılavuzunun ve kesin tarihin ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulmasını bekliyor. Bu nedenle, en güncel bilgiler için ÖSYM'nin web sitesini takip etmeye devam etmelisiniz.
Tercih İşlemleri Ne Zaman Başlayacak?
DGS tercihleri için de resmi bir tarih henüz belirlenmedi. Ancak, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından işlemlerin kısa sürede başlayacağı tahmin ediliyor. Geçen yılki takvime bakıldığında, sonuçların açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra tercihlerin başladığı görülüyor.
Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapacaklar ve en fazla 30 tercih hakkına sahip olacaklar.
Güncel bilgiler için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeniz en doğrusu olacaktır.
2025 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar dört yıllık lisans programlarına geçiş için heyecanla tercih sürecinin başlamasını bekliyor. ÖSYM tarafından bu yılın taban puanları ve kontenjan bilgileri henüz yayımlanmadı.
Resmi tercih kılavuzunun yayımlanması beklenirken, adaylar bu dönemi en verimli şekilde değerlendirebilir. Geçmiş yılların verileri, tercih listesi oluşturmak için önemli bir rehber niteliğindedir.
2024 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları: Tercih sürecine hazırlık yapmak için, 2024 yılına ait DGS taban puanlarını ve kontenjan verilerini inceleyerek fikir edinebilirsiniz. Bu veriler, bu yılki yerleştirme potansiyelinizi değerlendirmenize yardımcı olacaktır.
DGS Tercih Süreciyle İlgili Önemli Bilgiler
Tercih Sayısı: Her aday en fazla 30 tercih yapabilir.
Kılavuz: Tercih kılavuzu, tercih tarihinden kısa bir süre önce ÖSYM tarafından yayımlanır. Kılavuzda üniversite ve bölüm kontenjanları, özel koşullar ve taban puanlar gibi tüm detaylar yer alır.
İşlem Adresi: Tercih işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilir.