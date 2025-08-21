Doping Hafıza 15. yaşını kutladı

Dijital öğrenme platformu Doping Hafıza, 15’inci yılına özel “15 Yıldır Senin İçin” mottosuyla, geçmişten bugüne öğrenmenin evrimini ve “Retrovizyon 2035” vizyonuyla geleceğe dair hedeflerini paylaştı. Öğrencilerin yalnız kalmadan, her adımda yanında bir rehber hissetmesini sağlayan entegre destek modülleri ve koçluk yaklaşımıyla Doping Hafıza, öğrenim deneyimini teknolojik altyapı ile birleştirerek, sınav ve ders çalışma yolculuklarında, yol arkadaşı oluyor.

2011’de sınavlara hazırlıkta tek tip öğrenme anlayışını değiştirme hedefiyle yola çıkan Doping Hafıza, 15 yılda sınav başarısının ötesine geçen bir ekosisteme dönüştü. “15 Yıldır Senin İçin” mottosuyla, teknolojiyle desteklenmiş yeni dönem vizyonunu paylaşan platform, öğrencilerin öğrenme yolculuğunu kişiselleştiren çözümleri, koçluk desteği ve yakın iletişim yaklaşımıyla geleceğe taşıyor. Geleceğin vizyonunu bugüne taşıma amacıyla önde gelen akademisyenlerle bir araya gelen Doping Hafıza, “Retrovizyon 2035” toplantısında öğretmenliğin rehberlik ve mentorluk merkezli yeni tanımı, etik ilkeleri ve toplumsal etkileri masaya yatırdı.

“Öğrencilerin hedeflerini önemsiyor ve teknolojinin gücüyle birleştiriyoruz”

Bundan 15 yıl önce, öğrencilerin yanında olma sorumluluğuyla yola çıktıklarını ifade eden Doping Hafıza CEO’su Sadık Gençoğlan, o zamanlar kimsenin yapay zekâdan ya da kişiselleştirilmiş müfredattan bahsetmediğine dikkat çekti. Doping Hafıza olarak bir öğrencinin başarısındaki en kritik faktörün yalnız kalmamak olduğunu belirten Gençoğlan, “Bugün, öğrencilerle yakın olmayı, onların temposuna saygı duymayı, hedeflerini önemseyen ve bunları teknolojinin gücüyle birleştiren bir yapıya sahibiz. Gelecek hedefimiz, ‘öğreten’ değil, öğrencinin planlarını yapan, onu takip eden, eksiklerini tanıyan ve bire bir destek veren bir öğrenim ekosistemini herkesin erişimine sunmak” dedi.

“2035’ten bugüne bakarak yeni bir vizyon tasarladık”

Geleceğe bugünden bakarak “Retrovizyon 2035” konseptini oluşturduklarını söyleyen Gençoğlan, “Öğrenimin geleceğini, 2035 yılından bugüne bakış perspektifiyle değerlendirerek yenilikçi bir yaklaşım getirdik. Bu vizyon çerçevesinde, öğrenciyi merkeze alan bir öğrenim modeli nasıl olmalı konusunu ele aldık. Katılımcılarla birlikte öğretmenin bilgi aktarıcıdan rehbere dönüşen rolünü, teknolojinin etik sınırlarını ve fırsat eşitliği için atılması gereken adımları tartıştık. Biz teknolojiyi, tek başına bir amaç olarak değil, öğrencinin yanında duran bir yol arkadaşı olarak görüyoruz” dedi.

“Koçum Yanımda” ile her adımda destek

15’inci yılında platformda birtakım yenilikler hayata geçti. Bu kapsamda, platform, öğrencilerin koçu gibi konumlanıyor. ‘Koçum Yanımda’, ‘Şimdi Anladım’, ‘Çözücü’ ve ‘Özel Ders’ gibi tüm destek modülleri bir bütün halinde sisteme entegre edildi. Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli ders koçu Dopi, öğrencilerin eksiklerini tespit ederek onlara motivasyon sağlıyor. Doping Hafıza’nın geliştirdiği mikro kazanım yaklaşımı sayesinde öğrenciler, tüm üniteyi baştan çalışmak yerine yalnızca eksiklerine odaklanıyor. Bu sayede öğrenciler, başarıya daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşıyor. Öğrenciler için bir süper uygulama haline gelen platform, soru çözümünden rehberlik desteğine kadar tüm ihtiyaçları tek bir yerde birleştiriyor.

