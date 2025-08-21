LGS 3. nakil olacak mı? 2025 LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı. Bu sonuçlarla birlikte LGS'de yerleştirmeye esas nakil dönemi tamamlanmış oldu. Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8 Ağustos'ta açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından dün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.
LGS'de 3. Nakil Olacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, LGS'de yerleştirmeye esas 3. nakil dönemi bulunmuyor.
Fakat hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için bir fırsat daha tanınıyor. Bu öğrenciler, 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvuru yaparak boş kalan kontenjanlara yerleştirme talebinde bulunabilirler. Bu komisyon yerleştirmelerinin sonuçları ise 22 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak ve lise yerleştirme süreci böylece sona erecek.
Sonuç olarak, resmî takvimde 3. nakil dönemi yer almasa da, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için komisyonlar aracılığıyla yerleştirme imkanı sunuluyor.
LGS NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi olmak üzere, LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.
Öğrenciler, yerleştirmeye esas olan ikinci nakil sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) resmî web sitesi üzerinden kolayca sorgulayabilirler.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanmasıyla birlikte, bir liseye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri başlamıştır. Ancak, henüz yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam ediyor.
15 - 21 Ağustos: Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlara başvuru dönemi.
22 Ağustos: Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından yapılan yerleştirmelerin sonuçlarının açıklanması.
Bu takvime göre, komisyon yerleştirmeleriyle bir liseye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 22 Ağustos'tan sonra başlayacak. Liseye kesin kayıtlar için öğrencilerin yerleştiği okuldan bilgi alması ve gerekli belgelerle kayıtlarını tamamlaması gerekiyor.
LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak velilerin aşağıdaki evrakları teslim etmesi gerekiyor:
Gerekli Belgeler:
1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,
3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)
4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,
5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,
6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.