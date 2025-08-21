LGS 3. nakil olacak mı? 2025 LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilir?

LGS'de 3. Nakil Olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, LGS'de yerleştirmeye esas 3. nakil dönemi bulunmuyor.

Fakat hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için bir fırsat daha tanınıyor. Bu öğrenciler, 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvuru yaparak boş kalan kontenjanlara yerleştirme talebinde bulunabilirler. Bu komisyon yerleştirmelerinin sonuçları ise 22 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak ve lise yerleştirme süreci böylece sona erecek.

Sonuç olarak, resmî takvimde 3. nakil dönemi yer almasa da, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için komisyonlar aracılığıyla yerleştirme imkanı sunuluyor.