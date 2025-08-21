Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Şartları neler?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 8.000 kişilik uzman erbaş alımı için belirlenen başvuru şartları şu şekildedir:

1. Eğitim ve KPSS Puan Şartları

Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunları:

2023 veya 2024 yıllarına ait KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir. KPSS puanı olmayanlar başvuramıyor.

Jandarma, At Bakıcısı, Bot Serdümeni, Sıhhiyeci, Muhabere, Havacılık ve Bando branşları için KPSS P3, P93, P94 puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan alınması şart.

Jandarma Lojistik (Mesleki Nitelikli) branşı için ise 2024 yılına ait KPSS P93, P94 puanlarından en az 50 ve üzeri puan isteniyor.

Lisans mezunu adaylar için, eğer hem 2023 hem de 2024 KPSS puanları varsa, yüksek olan puan dikkate alınacaktır.

Ortaokul Mezunları:

Bu adaylardan KPSS puanı aranmıyor.

Ancak, başvuru kılavuzundaki Tablo-5'te belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olmaları ve bu belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri zorunlu.