Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), 8 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlara ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Şartları neler?


Jandarma Genel Komutanlığı'nın 8 bin uzman erbaş alımı için başvuru şartları ve branş detayları, yayımlanan başvuru kılavuzuyla netleşti. Bu branşa başvuracak adaylardan KPSS puanı şartı aranacak. Adayların kılavuzda belirtilen KPSS puan türlerinden gerekli taban puanı almış olmaları gerekiyor.

8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı'na, 8.000 erkek uzman erbaş alınacak.

Başvurular, 20 Ağustos ile 3 Eylül 2025 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM)'ne e-Devlet aracılığıyla giriş yapın.

https://www.jandarma.gov.tr adresindeki "İşlemler" menüsünden "Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları" kısmına gidin.

HANGİ BRANŞLARDA ALIMLAR YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı'na, toplam 8.000 uzman erbaş alınacak. Bu alımlar, farklı branşlara göre şöyle dağılıyor:

Jandarma: 7.087 kişi

At Bakıcısı: 3 kişi

Bot Serdümeni: 10 kişi

Sıhhiyeci: 500 kişi

Muhabere: 80 kişi

Havacılık: 10 kişi (5 Uçak/Helikopter Teknisyen Yardımcısı, 5 Havacılık İtfaiyecisi)

Lojistik (Mesleki Nitelikli): 300 kişi

Bando: 10 kişi

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 8.000 kişilik uzman erbaş alımı için belirlenen başvuru şartları şu şekildedir:

1. Eğitim ve KPSS Puan Şartları

Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunları:

2023 veya 2024 yıllarına ait KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir. KPSS puanı olmayanlar başvuramıyor.

Jandarma, At Bakıcısı, Bot Serdümeni, Sıhhiyeci, Muhabere, Havacılık ve Bando branşları için KPSS P3, P93, P94 puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan alınması şart.

Jandarma Lojistik (Mesleki Nitelikli) branşı için ise 2024 yılına ait KPSS P93, P94 puanlarından en az 50 ve üzeri puan isteniyor.

Lisans mezunu adaylar için, eğer hem 2023 hem de 2024 KPSS puanları varsa, yüksek olan puan dikkate alınacaktır.

Ortaokul Mezunları:

Bu adaylardan KPSS puanı aranmıyor.

Ancak, başvuru kılavuzundaki Tablo-5'te belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olmaları ve bu belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri zorunlu.

 

2. Özel Durum ve Branş Şartları

Şehit ve Vazife Malulü Yakınları:

Genel adaylar için belirlenen KPSS taban puanının en az %80'ini almaları yeterli oluyor.

Jandarma Lojistik hariç diğer branşlar için en az 48, lojistik branşı için ise en az 40 puan isteniyor.

Branşlara Göre Başvuru:

Jandarma Branşı (7.087 kişilik kontenjan): Bu branşa tüm lise, ön lisans ve lisans mezunları, KPSS'den 60 ve üzeri puan almak şartıyla başvurabilir. Bölüm veya program şartı aranmıyor.

Diğer Branşlar (At Bakıcısı, Bot Serdümeni vb.): Bu branşlara başvuracak adayların, başvuru kılavuzundaki Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'te belirtilen eğitim ve mesleki niteliklere uygun olmaları gerekiyor.

Önemli Uyarı: Lise veya daha üstü eğitim seviyesinden mezun olup, ortaokul mezunlarının başvurabildiği KPSS'siz branşlara başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumun tespiti halinde adaylıkları sonlandırılacaktır.
