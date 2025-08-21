KPSS 2025 ne zaman? KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 yılı sınav takvimine göre KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde duyurulacak. Bu tarih, hem Genel Yetenek-Genel Kültür hem de Alan Bilgisi oturumları için geçerlidir.

Sınav sonuçlarınızı, açıklanan tarihte ÖSYM'nin resmi web sitesi olan sonuc.osym.gov.tr veya Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sorgulayabilirsiniz.