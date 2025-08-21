ARA
  • KPSS 2025 ne zaman? KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre gerçekleştiriliyor. Peki KPSS 2025 ne zaman? KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?


KPSS 2025 için geri sayım başladı ve adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 yılında yapılacak KPSS Lisans ve Alan Bilgisi sınavlarının tarihleri belli oldu.

KPSS 2025 NE ZAMAN?

KPSS 2025 sınavı, 7 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.
 

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2025 KPSS sınav giriş yerleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanacak.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür: 7 Eylül 2025

KPSS Alan Bilgisi (1. ve 2. Gün): 13-14 Eylül 2025

Kesin tarih ve bilgiler için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmek önemlidir. 

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 yılı sınav takvimine göre KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde duyurulacak. Bu tarih, hem Genel Yetenek-Genel Kültür hem de Alan Bilgisi oturumları için geçerlidir.

Sınav sonuçlarınızı, açıklanan tarihte ÖSYM'nin resmi web sitesi olan sonuc.osym.gov.tr veya Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sorgulayabilirsiniz.

KPSS Soru ve Süre Dağılımı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), adayların girdiği alana göre farklı soru sayıları ve sınav süreleri içeriyor. Adayların sınav stratejilerini belirlemesi için bilmesi gereken soru ve süre dağılımı şu şekilde:

Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu

Genel Yetenek: 60 soru

Genel Kültür: 60 soru

Toplam Süre: 120 soru için 130 dakika

Alan Bilgisi Oturumları

Alan sınavları, her biri 40 sorudan oluşacak şekilde farklı sürelerde tamamlanıyor:

İşletme: 50 dakika

Muhasebe: 50 dakika

Hukuk: 50 dakika

Kamu Yönetimi: 50 dakika

İktisat: 50 dakika

Maliye: 50 dakika

Uluslararası İlişkiler: 50 dakika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 50 dakika

İstatistik: 60 dakika


 

 

 
