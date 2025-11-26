Emlak vergisi ödeme son günü ne zaman? Emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir?

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren Emlak Vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi Kasım ayının sonu itibarıyla sona ermektedir. Yıl içinde iki eşit taksitte ödenen bu verginin ikinci taksiti için son gün yaklaştığı için, ödeme yapmamış mülk sahiplerinin bu konuyu acilen gündemine alması gerekmektedir.

Emlak vergisi ödeme son günü ne zaman?

2025 yılı Emlak Vergisinin ikinci taksit ödemesi için son tarih:

Son Ödeme Günü: 30 Kasım 2025 Pazar

Ödemelerini 30 Kasım 2025 tarihine kadar tamamlamayan mükellefler için, geciken her ay için:

Gecikme Zammı Oranı: Aylık %3,5 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

Dijital Ödeme Kanalları

e-Devlet Üzerinden: En kolay yöntemlerden biri, e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili belediyelerin sunduğu hizmetler aracılığıyla ödeme yapmaktır. Bu sayede tüm borçlarınızı tek bir merkezden görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

Belediyelerin İnternet Siteleri: Mülkünüzün bağlı olduğu belediyenin resmî internet sitesi üzerinden online ödeme sistemini kullanarak kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

Anlaşmalı Bankalar: Belediyelerin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri veya internet bankacılığı/mobil uygulamaları üzerinden de ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Fiziksel Ödeme Kanalları

Mülkün Bağlı Olduğu Belediye: Mülkünüzün bulunduğu ilçedeki belediyeye doğrudan giderek vezneler aracılığıyla nakit veya kart ile ödemenizi yapabilirsiniz.

PTT Şubeleri: PTT şubelerine giderek de emlak vergisi ödemenizi yapabilirsiniz.

Emlak Vergisi Ödeme Yükümlülüğü Olanlar

Vergi, şu tür gayrimenkullere sahip olanlar için geçerlidir:

Bina (Konutlar, iş yerleri vb.)

Arsa

Araziler