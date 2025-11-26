BİLSEM sınavı ne zaman? 2025 - 2026 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) takviminin açıklanmasıyla birlikte, özel yetenekli öğrencilerin destek eğitimine yönlendirilmesi süreci resmen başladı. BİLSEM'e katılım için izlenmesi gereken başvuru tarihleri ve sınav aşamaları belli oldu.
BİLSEM Öğrenci Tanılama Başlangıç Takvimi
|Tarih Aralığı
|İşlem
|21 - 27 Kasım 2025
|Aday Gösterme: İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri tarafından e-Okul üzerinden Gözlem Formlarının Doldurulması
|28 Kasım - 08 Aralık 2025
|Ön değerlendirme (grup tarama) uygulaması randevularının oluşturulması
|09 Aralık 2025
|Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin Giriş Belgelerinin Yayımlanması
|15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026
|Ön Değerlendirme Uygulamalarının (Tablet Sınavı) yapılması
|27 Şubat 2026
|Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) tanılama sürecinin ikinci aşaması olan bireysel değerlendirme ve sonrasındaki yerleştirme takvimi de kesinleşmiştir.
Öğrencilerin özel yetenek alanlarına göre uzmanlarca değerlendirileceği bu aşamanın takvimi şöyledir:
BİLSEM 2026 Bireysel Değerlendirme ve Kayıt Takvimi
|Tarih Aralığı
|İşlem
|30 Mart 2026
|Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin Giriş Belgelerinin e-Okul üzerinden yayımlanması
|06 Nisan – 19 Haziran 2026
|Bireysel Değerlendirme Uygulamalarının (Mülakat) yapılması
|03 Temmuz 2026
|Sınav ve değerlendirme sonucunda Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlan Edilmesi
|27 Temmuz – 28 Ağustos 2026
|BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Bu takvime göre, bireysel değerlendirme süreci yaklaşık 2,5 ay sürecek ve kayıt işlemleri yazı bitimine doğru tamamlanarak öğrenciler yeni eğitim dönemine hazır olacaktır.