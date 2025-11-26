ARA
  • BİLSEM sınavı ne zaman? 2025 - 2026 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

BİLSEM sınavı ne zaman? 2025 - 2026 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanarak süreç takvimi ilan edildi. Peki BİLSEM sınavı ne zaman? 2025 - 2026 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?


BİLSEM sınavı ne zaman? 2025 - 2026 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) takviminin açıklanmasıyla birlikte, özel yetenekli öğrencilerin destek eğitimine yönlendirilmesi süreci resmen başladı.  BİLSEM'e katılım için izlenmesi gereken başvuru tarihleri ve sınav aşamaları belli oldu. 

BİLSEM Öğrenci Tanılama Başlangıç Takvimi

Tarih Aralığıİşlem
21 - 27 Kasım 2025Aday Gösterme: İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri tarafından e-Okul üzerinden Gözlem Formlarının Doldurulması
28 Kasım - 08 Aralık 2025Ön değerlendirme (grup tarama) uygulaması randevularının oluşturulması
09 Aralık 2025Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin Giriş Belgelerinin Yayımlanması
15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026Ön Değerlendirme Uygulamalarının (Tablet Sınavı) yapılması
27 Şubat 2026Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) tanılama sürecinin ikinci aşaması olan bireysel değerlendirme ve sonrasındaki yerleştirme takvimi de kesinleşmiştir.

Öğrencilerin özel yetenek alanlarına göre uzmanlarca değerlendirileceği bu aşamanın takvimi şöyledir:

BİLSEM 2026 Bireysel Değerlendirme ve Kayıt Takvimi

Tarih Aralığıİşlem
30 Mart 2026Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin Giriş Belgelerinin e-Okul üzerinden yayımlanması
06 Nisan – 19 Haziran 2026Bireysel Değerlendirme Uygulamalarının (Mülakat) yapılması
03 Temmuz 2026Sınav ve değerlendirme sonucunda Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlan Edilmesi
27 Temmuz – 28 Ağustos 2026BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Bu takvime göre, bireysel değerlendirme süreci yaklaşık 2,5 ay sürecek ve kayıt işlemleri yazı bitimine doğru tamamlanarak öğrenciler yeni eğitim dönemine hazır olacaktır.

 

