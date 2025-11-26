BİLSEM sınavı ne zaman? 2025 - 2026 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) takviminin açıklanmasıyla birlikte, özel yetenekli öğrencilerin destek eğitimine yönlendirilmesi süreci resmen başladı. BİLSEM'e katılım için izlenmesi gereken başvuru tarihleri ve sınav aşamaları belli oldu.

BİLSEM Öğrenci Tanılama Başlangıç Takvimi

Tarih Aralığı İşlem 21 - 27 Kasım 2025 Aday Gösterme: İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri tarafından e-Okul üzerinden Gözlem Formlarının Doldurulması 28 Kasım - 08 Aralık 2025 Ön değerlendirme (grup tarama) uygulaması randevularının oluşturulması 09 Aralık 2025 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin Giriş Belgelerinin Yayımlanması 15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026 Ön Değerlendirme Uygulamalarının (Tablet Sınavı) yapılması 27 Şubat 2026 Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) tanılama sürecinin ikinci aşaması olan bireysel değerlendirme ve sonrasındaki yerleştirme takvimi de kesinleşmiştir.

Öğrencilerin özel yetenek alanlarına göre uzmanlarca değerlendirileceği bu aşamanın takvimi şöyledir:

BİLSEM 2026 Bireysel Değerlendirme ve Kayıt Takvimi

Tarih Aralığı İşlem 30 Mart 2026 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin Giriş Belgelerinin e-Okul üzerinden yayımlanması 06 Nisan – 19 Haziran 2026 Bireysel Değerlendirme Uygulamalarının (Mülakat) yapılması 03 Temmuz 2026 Sınav ve değerlendirme sonucunda Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlan Edilmesi 27 Temmuz – 28 Ağustos 2026 BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Bu takvime göre, bireysel değerlendirme süreci yaklaşık 2,5 ay sürecek ve kayıt işlemleri yazı bitimine doğru tamamlanarak öğrenciler yeni eğitim dönemine hazır olacaktır.