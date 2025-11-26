Haftada 100 saat çalışacaksınız dediler, yine de 1200 kişi başvurdu

İsviçre Zürih merkezli girişim şirketi Forgis, LinkedIn üzerinden eleman arıyor ancak adaylardan haftada 100 saat çalışma, seçkin bir üniversiteden yüksek lisans derecesi ve meslektaşlar arasında bile güçlü bir rekabet ruhu talep ediyor.

"Bunu istemeyen kimseyi başvurmaya zorlamıyoruz"

Zürih merkezli yapay zeka girişimi Forgis'in CEO'su Federico Martelli, internette yayınladığı iş ilanına yönelik eleştirilere bu şekilde yanıt veriyor. Blick'in haberine göre; söz konusu pozisyon haftada 80 ila 100 saat çalışma ve yıllık 70.000 İsviçre frangı, yani 75.000 Euro maaş sunuyor.