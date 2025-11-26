ARA
  Haftada 100 saat çalışacaksınız dediler, yine de 1200 kişi başvurdu

LinkedIn'de bir iş ilanı İsviçre'de tartışma yarattı. Yeni kurulan teknoloji girişimi Forgis, ekibini genişletmeyi planlıyor. İlanda 80 ila 100 saatlik bir çalışma haftası için yıllık 70 bin İsviçre frangı maaş vaat ediliyor.


İsviçre Zürih merkezli girişim şirketi Forgis, LinkedIn üzerinden eleman arıyor ancak adaylardan haftada 100 saat çalışma, seçkin bir üniversiteden yüksek lisans derecesi ve meslektaşlar arasında bile güçlü bir rekabet ruhu talep ediyor.

"Bunu istemeyen kimseyi başvurmaya zorlamıyoruz" 

Zürih merkezli yapay zeka girişimi Forgis'in CEO'su Federico Martelli, internette yayınladığı iş ilanına yönelik eleştirilere bu şekilde yanıt veriyor. Blick'in haberine göre; söz konusu pozisyon haftada 80 ila 100 saat çalışma ve yıllık 70.000 İsviçre frangı, yani 75.000 Euro maaş sunuyor. 

1 Nitelikli iş gücü eksikliği...

Nitelikli iş gücü eksikliği...

Nitelikli iş gücü eksikliği, birçok İsviçreli şirket için giderek daha endişe verici bir sorun haline geliyor. Bu nedenle, çalışan çekmek için daha esnek çalışma saatleri veya daha yüksek ücretler sunarak çalışma koşullarını iyileştirmeye çalışıyorlar. 

2 Tamamen farklı bir strateji benimsedi

Tamamen farklı bir strateji benimsedi

Ancak Zürih merkezli teknoloji girişimi "Forgis" tamamen farklı bir strateji benimsedi. Şirket, LinkedIn üzerinden işe alım yapıyor ve özellikle pazarlama ve insan kaynakları alanlarında yeni çalışanlar arıyor. İş ilanları 9 gündür yayında. 

3 Çalışma haftası normalde 42 saat

Çalışma haftası normalde 42 saat

İş ilanına göre haftalık 80 ila 100 saatlik bir çalışma için yıllık 70.000 İsviçre frangı (ayda yaklaşık 5.800 frank) maaş ve "birkaç Pazar günü izin" teklif ediliyor.

Normalde İsviçre'de haftalık çalışma süresi 42 saat ve yıllık ortalama maaş 78.000 ile 80.000 İsviçre frangı arasında. 

4 Yüzde 1 hisse senedi sunacak

Yüzde 1 hisse senedi sunacak

Şirket, bu durumu telafi etmek için çalışanlara değeri artan %1'lik hisse senedi, "birkaç Pazar günü izni" ve şirket ofislerinin bitişiğindeki ortak bir dairede kendi masraflarını karşılayarak yaşama seçeneği sunuyor. 

5 "Biz bir aile değiliz"

"Biz bir aile değiliz"

Forgis şu mesajı veriyor: 

Biz bir aile değiliz. Bir misyon ve iş birliği içinde rekabet eden yoldaşlarız. Birbirimizi asla terk etmeyiz, birbirimizi destekleriz, ancak sağlıklı ve sürekli rekabetle birbirimizi teşvik ederiz. Çalışanlar birbirlerine sarılmak için değil, "güçlü bir etki yaratmak" için oradalar.
