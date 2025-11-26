ARA
DOLAR
42,44
0,01%
DOLAR
EURO
49,34
0,27%
EURO
GRAM ALTIN
5682,02
0,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
10914,65
0,53%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi ayda? Ramazan Bayramı tarihleri

Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi ayda? Ramazan Bayramı tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan ve Kurban Bayramları alışılageldiği gibi Miladi takvimde erken bir döneme denk geliyor. Peki Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi ayda? Ramazan Bayramı tarihleri


Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi ayda? Ramazan Bayramı tarihleri

2026 yılı yaklaşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ve resmî tatil günleri belli oldu. Özellikle bayramların hafta içine denk gelişi, uzun tatil planları yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. 

Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi ayda? 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2026 yılı Ramazan Bayramı tarihleri kesinleşmiştir:

Bayram Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra tatil başlayacaktır (yarım gün).

Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

Bayramın ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi sayesinde, resmi tatil süresi arife günü ile birlikte toplamda 3,5 gün olarak gerçekleşecektir. Bu durum, çalışanlar için kısa ve hafta sonuyla birleşen bir tatil fırsatı sunarken, bu süre zarfında bayramlaşma, manevi ibadetler ve toplumsal birliktelik ruhu ön planda olacaktır.

2026 Kurban Bayramı Tatil Takvimi

GünTarihAçıklama
Arife26 Mayıs 2026Salı (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü27 Mayıs 2026Çarşamba
Bayramın 2. Günü28 Mayıs 2026Perşembe
Bayramın 3. Günü29 Mayıs 2026Cuma
Bayramın 4. Günü30 Mayıs 2026Cumartesi

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL