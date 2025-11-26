Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi ayda? Ramazan Bayramı tarihleri

2026 yılı yaklaşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ve resmî tatil günleri belli oldu. Özellikle bayramların hafta içine denk gelişi, uzun tatil planları yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi ayda?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2026 yılı Ramazan Bayramı tarihleri kesinleşmiştir:

Bayram Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra tatil başlayacaktır (yarım gün).

Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

Bayramın ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi sayesinde, resmi tatil süresi arife günü ile birlikte toplamda 3,5 gün olarak gerçekleşecektir. Bu durum, çalışanlar için kısa ve hafta sonuyla birleşen bir tatil fırsatı sunarken, bu süre zarfında bayramlaşma, manevi ibadetler ve toplumsal birliktelik ruhu ön planda olacaktır.

2026 Kurban Bayramı Tatil Takvimi