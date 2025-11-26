ARA
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2025-2026 İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan öğrenim yardımı/burs sonuçlarına dair güncel açıklamalar ve beklentiler, öğrencilerin ve velilerin odağında yer alıyor. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2025-2026 İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları sorgulama


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenim yardımı/burs başvuruları sona erdi. Başvurularını tamamlayan öğrenciler ve veliler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekleniyor. 

1 İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan Genç Üniversiteli Desteği burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmî ve kesin bir tarih duyurulmamıştır.

Genel Beklenti: Burs sonuçlarının Aralık 2025 ayı içerisinde açıklanması beklenmektedir.

Geçmiş Yıl Örneği: Geçtiğimiz sene başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Bu durum, değerlendirme sürecinin Aralık ayının sonuna kadar sürebileceğini göstermektedir.

 

 

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

İBB burs sonuçları açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını şu resmî kanallar üzerinden kolaylıkla sorgulayabilecektir:

İnternet Adresi: https://gencuniversiteli.ibb.istanbul

Mobil Uygulama: İstanbul Senin uygulaması

Çağrı Merkezi: 153 Çözüm Merkezi

İBB Burs Ücreti (2026)

KategoriMiktar / Sayı
Öğrenci Başına Verilecek Tutar20.000 TL
Destek Sağlanacak Öğrenci Sayısı100.000 üniversite öğrencisi
Toplam Destek Miktarı2 Milyar TL

Buna göre, İBB 2026 yılında toplamda 100 bin üniversite öğrencisine, her öğrenciye 20.000 TL olmak üzere eğitim desteği sağlayacaktır.

Ayrıca, bugüne kadar sağlanan toplam Genç Üniversiteli Desteği miktarının 2 milyar 946 milyon 349 bin 600 TL olduğu belirtilmiştir.
