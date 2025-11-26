İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2025-2026 İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları sorgulama

İBB Burs Ücreti (2026)

Kategori Miktar / Sayı Öğrenci Başına Verilecek Tutar 20.000 TL Destek Sağlanacak Öğrenci Sayısı 100.000 üniversite öğrencisi Toplam Destek Miktarı 2 Milyar TL

Buna göre, İBB 2026 yılında toplamda 100 bin üniversite öğrencisine, her öğrenciye 20.000 TL olmak üzere eğitim desteği sağlayacaktır.

Ayrıca, bugüne kadar sağlanan toplam Genç Üniversiteli Desteği miktarının 2 milyar 946 milyon 349 bin 600 TL olduğu belirtilmiştir.