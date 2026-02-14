Amaç bakım ve hijyen kolaylığı sağlamak: İnekler için ortopedik geliştirildi

İzmir'de, tarım ve hayvancılıkla ilgili son gelişmelerin ve teknolojilerin görücüye çıktığı 21. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, sektörde geliştirilen yerli ürünlerin hem Türk hem de yabancı ziyaretçilere tanıtılmasını sağlıyor.