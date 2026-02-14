Kadın emeği kazanlarda kaynıyor: Odun ateşinde hazırlanan kozalak şurubu raflarda

Ayvalık Belediyesine bağlı Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyeleri tarafından çamlıklardan toplanan taze kozalaklar, limonla ovulup temizlendikten sonra üç gün boyunca suyu değiştirilerek bekletiliyor.
Kozalaklar üçüncü günün sonunda ise kaynatılmaya başlatılıyor. İlk aşamada 4 saat odun ateşinde kaynatılıyor. Bu sırada yüzeye çıkan çam sakızları süzülüyor.
Kaynatma işleminin ardından kozalak suyu bir gün dinlendiriliyor. Ertesi gün süzülen öz suya doğal pekmez eklenerek karışım 4 saat daha kaynatılıyor. Soğutulan şurup, 500 gramlık cam kavanozlara doldurularak kooperatif etiketiyle satışa sunuluyor.
Ürün, belediyeye ait satış noktalarının yanı sıra internet üzerinden 200 liradan alıcı buluyor.
Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kurucu ortaklarından Canan Alsunal, AA muhabirine, çam ağaçlarından toplanan taze kozalakların özenle temizlendikten sonra kaynatılmaya hazır hale getirildiğini söyledi.
Alsunal, toplanan yeşil kozalakları kooperatif mutfağına getirdiklerini kaydederek, ""Burada suyun içinde kozalakları tek tek limonla ovarak iki gün boyunca devamlı suyunu değiştirerek temizliyoruz. Üçüncü gün ise yeterli miktarda suyu koyup kozalakları kaynatmaya alıyoruz. Kaynatırken üstünde biriken çam sakızlarını süzerek 4 saat boyunca kaynatıyoruz." dedi.
Alsunal, kaynatılan çam kozalaklarını kendi suyu içinde bir gün dinlenmeye aldıklarını kaydetti.
Kozalakların suyunun süzülmesi için bir gün daha bekletildiğini anlatan Canan Alsunal, "Ertesi gün tekrar kozalak suyunun içine doğal pekmez ilave ediyoruz. 4 saat yine odun ateşinde kaynatıp sonra da soğuyup paketlemeye geçiyoruz. Kozalak şurubu üretim işlemi toplam 4 gün sürüyor. Bu şifalı içeceği tüketicilerimizle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.