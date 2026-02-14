ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Kadın emeği kazanlarda kaynıyor: Odun ateşinde hazırlanan kozalak şurubu raflarda

Kadın emeği kazanlarda kaynıyor: Odun ateşinde hazırlanan kozalak şurubu raflarda

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kadınların geleneksel yöntemlerle hazırladığı kozalak şurubu, yaklaşık dört gün süren üretim sürecinde odun ateşinde saatlerce kaynatılarak elde ediliyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Kadın emeği kazanlarda kaynıyor: Odun ateşinde hazırlanan kozalak şurubu raflarda

Ayvalık Belediyesine bağlı Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyeleri tarafından çamlıklardan toplanan taze kozalaklar, limonla ovulup temizlendikten sonra üç gün boyunca suyu değiştirilerek bekletiliyor.

1 4 saat odun ateşinde kaynatılıyor

4 saat odun ateşinde kaynatılıyor

Kozalaklar üçüncü günün sonunda ise kaynatılmaya başlatılıyor. İlk aşamada 4 saat odun ateşinde kaynatılıyor. Bu sırada yüzeye çıkan çam sakızları süzülüyor.

2 Kooperatif etikiletiyle satışa sunuluyor

Kooperatif etikiletiyle satışa sunuluyor

Kaynatma işleminin ardından kozalak suyu bir gün dinlendiriliyor. Ertesi gün süzülen öz suya doğal pekmez eklenerek karışım 4 saat daha kaynatılıyor. Soğutulan şurup, 500 gramlık cam kavanozlara doldurularak kooperatif etiketiyle satışa sunuluyor.

3 200 liraya satılıyor

200 liraya satılıyor

Ürün, belediyeye ait satış noktalarının yanı sıra internet üzerinden 200 liradan alıcı buluyor.

4 Özenle temizleniyor

Özenle temizleniyor

Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kurucu ortaklarından Canan Alsunal, AA muhabirine, çam ağaçlarından toplanan taze kozalakların özenle temizlendikten sonra kaynatılmaya hazır hale getirildiğini söyledi.

Alsunal, toplanan yeşil kozalakları kooperatif mutfağına getirdiklerini kaydederek, ""Burada suyun içinde kozalakları tek tek limonla ovarak iki gün boyunca devamlı suyunu değiştirerek temizliyoruz. Üçüncü gün ise yeterli miktarda suyu koyup kozalakları kaynatmaya alıyoruz. Kaynatırken üstünde biriken çam sakızlarını süzerek 4 saat boyunca kaynatıyoruz." dedi.

5 Bir gün dinlenmeye bırakılıyor

Bir gün dinlenmeye bırakılıyor

Alsunal, kaynatılan çam kozalaklarını kendi suyu içinde bir gün dinlenmeye aldıklarını kaydetti.

6 Kozalak şurubu üretim işlemi toplam 4 gün sürüyor

Kozalak şurubu üretim işlemi toplam 4 gün sürüyor

Kozalakların suyunun süzülmesi için bir gün daha bekletildiğini anlatan Canan Alsunal, "Ertesi gün tekrar kozalak suyunun içine doğal pekmez ilave ediyoruz. 4 saat yine odun ateşinde kaynatıp sonra da soğuyup paketlemeye geçiyoruz. Kozalak şurubu üretim işlemi toplam 4 gün sürüyor. Bu şifalı içeceği tüketicilerimizle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL