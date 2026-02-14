Kadın emeği kazanlarda kaynıyor: Odun ateşinde hazırlanan kozalak şurubu raflarda

Kozalakların suyunun süzülmesi için bir gün daha bekletildiğini anlatan Canan Alsunal, "Ertesi gün tekrar kozalak suyunun içine doğal pekmez ilave ediyoruz. 4 saat yine odun ateşinde kaynatıp sonra da soğuyup paketlemeye geçiyoruz. Kozalak şurubu üretim işlemi toplam 4 gün sürüyor. Bu şifalı içeceği tüketicilerimizle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.